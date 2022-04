¡Toda una mujer! Natalia, hija de Kobe Bryant, lució así de espectacular en la boda de los Beckham Natalia Bryant se mostró en todo su esplendor en la lujosa boda este sábado de sus amigos Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Palm Beach, FL. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Natalia Bryant ya es toda una mujer! La mayor de las hijas de la fallecida estrella de la NBA Kobe Bryant, se mostró en todo su esplendor en la lujosa boda este sábado de sus amigos Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Palm Beach, FL, a la que también asistieron otros invitados VIP. En su cuenta de Instagram, la estudiante de primer año de cine en la Universidad del Sur de California (USC) compartió fotos del outfit que lució en la fastuosa boda, que habría costado más de $3,5 millones, de acuerdo al Daily Mail. "La pasé de maravilla este fin de semana celebrando el amor de dos de las personas más dulces que conozco", dijo Bryant. "Nicola y Brooklyn, muchas gracias por recibirme. Ustedes dos son increíblemente amados. Felicidades @nicolaannepeltz @brooklynbeckham", les dejó saber la también modelo. La madre de Bryant, Vanessa Bryant, no pudo estar más orgullosa de su hija y la celebró en su publicación. "¡¡¡HERMOSA!!!!", comentó. Por su parte, la recién casada, hija del multimillonario estadounidense Nelson Peltz, le comentó: "Ángel niña bella". Bryant llevaba un hermoso vestido azul hasta el piso, con un gran escote que la hacía lucir elegante y sensual a la vez, en combinación con su cabello trenzado. La hija de Bryant debutó como modelo el año pasado "Papá estaría tan orgulloso de verte seguir tu carrera de modelo ahora que tienes 18 años. Eres hermosa por dentro y fuera", le dejó saber su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la lujosa boda de Brooklyn y Nicola asistieron personalidades como Serena Williams, Eva Longoria, Rocco Ritchie, Gigi Hadid, Nicole Richie, Elizabeth Hurley y Tom Brady. También estaban Marc Anthony y su nueva novia, la modelo de 22 años Nadia Ferreira, quienes se mostraron super enamorados en el evento.

