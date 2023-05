¡Wow! Así luce Natalia Bryant sin una gota de maquillaje La hija de Vanessa Bryant y el fallecido ex baloncestista Kobe Bryant, causó sensación al mostrarse sin filtros y completamente al natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Bryant, Kobe Byrant and Natalia Bryant Credit: Stefanie Keenan/Getty Images | Steven Simione/Getty Images Lo natural está de moda y varias famosas como Jennifer López, Biby Gaytán o Chiquis han mostrado al mundo en múltiples ocasiones su belleza sin maquillaje ni filtros. A esta lista se une también la guapísima Natalia Bryant, la hija de Vanessa Bryant y la fallecida estrella de la NBA Kobe Bryant. La joven modelo, quien debutó como modelo a principios del 2021, compartió una fotografía en sus historias de Instagram completamente al natural mientras estaba de visita en un salón de belleza en la ciudad de Los Ángeles, California. Bryant además de estar orgullosa de su apariencia, está celebrando el inicio de su carrera profesional en medio de sus estudios universitarios ya que también se dio a conocer que fue contratada por la cantante Beyoncé como pasante este verano en el tour mundial Renaissance. Natalia Bryant Credit: Instagram / Natalia Bryant Según reportes de People, la joven de 20 años, quien está actualmente estudiando en la Universidad del Sur de California, estará trabajando en Parkwood Entertainment que es la compañía discográfica y de gestión fundada por la empresaria de 41 años en 2010. Natalia, también conocida como Nani por su círculo cercano, tenía solo 15 años cuando su famoso padre y su madre le presentaron a Beyoncé durante su gira On the Run II Tour en 2018, reportó Daily Mail. Cabe resaltar que Bryant ha trabajado con Queen B en el pasado ya que apareció en la campaña Ivy Park de noviembre de 2021 de la artista como lo reveló en una publicación de Instagram. "Te quiero mucho, tía BB", escribió en ese momento. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El Renaissance World Tour comenzó el 10 de mayo en Estocolmo y su etapa europea continuará hasta finales del próximo mes. La exintegrante de Destiny 's Child luego se dirigirá a América del Norte para una serie de espectáculos, comenzando el 8 de julio en Toronto y terminando el 27 de septiembre en Nueva Orleans.

