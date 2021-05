El hermoso vestido con el que la hija mayor de Kobe Bryant deslumbró en su prom Natalia Bryant estuvo radiante con este vestido rosa que no te puedes perder. Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Natalia Bryant celebró su graduación de la secundaria en su prom luciendo un vestido rosa espectacular. La hija mayor de la estrella del baloncesto Kobe Bryant encendió las redes con su traje de tul romántico que la hizo lucir como una princesa. Completó el look con sandalias nude, un ramillete de rosas y su pelo ondeado. Hace solo meses la joven de 18 años se convirtió en modelo, un sueño que siempre había querido lograr. Ya hemos visto muchas fotos de su trabajo profesional, pero estuvo más radiante que nunca en su fiesta de grado con su bella sonrisa y un maquillaje sutil que hizo resaltar su belleza natural. En sus comentarios, muchas celebridades le celebraron su atuendo, entre ellas Lily Collins, Millie Bobby Brown y Ciara. Su mamá Vanessa Bryant compartió en su propio Instragram que la joven casi se pierde su propio prom. La fiesta fue el mismo fin de semana que la ceremonia de inducción póstuma al NBA Hall of Fame de su padre, pero Vanessa no quiso que su hija perdiera la oportunidad de ir al evento con los jóvenes graduados en su último año de escuela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de la imagen tan tierna, Natalia también compartió un TikTok mostrando su transformación para el prom.

