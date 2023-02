Becky G, Natalia Bryant, Michelle Salas... Los mejores looks de las famosas en la Fashion Week de Nueva York Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Christian Vierig/Getty Images// Gilbert Carrasquillo/GC Images// McCarthy/Getty Images for NYFW: The Shows Además de las propuestas de los diseñadores para el próximo otoño/invierno, la Semana de la Moda de la Gran Manzana reúne decenas de celebridades que se visten con sus looks más vanguardistas para asistir a los desfiles. Estas fueron nuestras favoritas. Empezar galería Becky G mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: McCarthy/Getty Images for NYFW: The Shows Así de colorida vimos a la cantante de raíces mexicanas en el desfile de Prabal Gurung, donde portó este minivestido de estampado floral y chaqueta con mangas dramáticas a juego del diseñador asiático. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Valentina Ferrer mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images La modelo asistió al desfile de Michael Kors con este enterizo de cuadros con solapas y blazer a juego. Un look deinspiración masculina que combinó con un bolsito de cadena, zapatos de tacón y boina. 2 de 12 Ver Todo Natalia Bryant mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images La hija del fallecido Kobe Bryant estuvo invitada al desfile de Altuzarra, donde la vimos con este original saco estampado en tonos azules a juego con su pañuelo y su bolsito. Una minifalda y bailarinas de punta completaron su look. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Rachel Zegler mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Gotham/WireImage La actriz de ascendencia colombiana eligió este vestido rojo con falda drapeada y un llamativo cinturón, chaqueta sobre los hombros, y sandalias y clutch también en color carmín, para sentarse en la primera fila del desfile de Michael Kors. 4 de 12 Ver Todo Bella Thorne mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Michael Loccisano/Getty Images ¿Así o más sexy? La artista de ascendencia cubana vistió un ajustado modelo de Christian Cowan blanco, de falda tipo sirena y cuerpo en forma de estrella atado al cuello con el que mostró mucha piel y acompañó con guantes largos de látex. 5 de 12 Ver Todo Camila Coelho mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images La empresaria brasileña combinó esta original blusa blanca oversized con flecos y correas con una falda de cuero negro y sandalias joya para asistir al show de Altuzarra. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas Look del día Credit: Instagram La influencer paró el tráfico neoyorquino con este vestido fucsia con textura, cuello halter y gran abertura de PatBo, que completó con altísimas botas de charol negras y llamativos aretes. 7 de 12 Ver Todo Katie Holmes mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Siempre discreta y elegante, la actriz portó un pantalón de estampado psicodélico en blanco y negro, con suéter y chaqueta oscuros en el show de Michael Kors. 8 de 12 Ver Todo Lindsay Lohan mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Jamie McCarthy/Getty Images for Christian Siriano Christian Siriano firma este etéreo conjunto en satín de color cobre, que parecía metal líquido sobre el cuerpo de la actriz. A tono con su melena, Lohan lució pantalón palazzo y un top cpm efecto capa. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alexa Chung mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for NYFW: The Shows En un mágico desfile que recreaba un banquete en colores plata, la británica modeló este vestido lencero verde prado con detalles de encaje de Rodarte. 10 de 12 Ver Todo Lea Michele mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Christian Vierig/Getty Images Al más puro estilo Audrey Hepburn, la actriz dijo presente en el show de Brandon Maxwell con este dramático top con hombros caídos y peplum con volumen que acompañó de pantalones negros y cinturón ancho con cremallera. No le faltaron los lentes de sol, los stiletto y un bolso de mano del mismo color. 11 de 12 Ver Todo Kate Hudson mejores looks famosas Semana Moda NY Credit: Udo Salters/Patrick McMullan via Getty Images La querida actriz fue otro de los rostros conocidos en sentarse en el desfile de Michael Kors, al que acudió con una falda con abertura y un top negros. Para hacer frente al frío de Nueva York, se echó una chaqueta sobre los hombros, 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

