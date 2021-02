Close

Natalia, la hija mayor de Kobe Bryant, firma contrato con agencia de modelaje La joven de 18 años ahora pertenece a la misma agencia que representa a Gigi y Bella Hadid. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un poco más de un año que el mundo perdió a uno de los grandes del baloncesto Kobe Bryant y a su hija Gigi en un aparatoso accidente aéreo. Desde entonces el mundo ha seguido muy de cerca la vida de su esposa y sus otras tres hijas, quienes poco a poco han ido regresando a la normalidad y demostrando que juntas van a lograr superar cualquier obstáculo y también alcanzar sus metas tal y como lo está haciendo Natalia, la mayor de las Bryant. Resulta que la hermosa joven se lanza al mundo del modelaje de mano de la agencia IMG Models, una de las más importantes del mundo y representante de modelos como Gigi y Bella Hadid. Esta es la misma agencia que recientemente firmó a Ella Emhoff, hijastra de Kamala Harris, al igual que a la joven poeta Amanda Gorman. "Desde muy temprana edad, siempre he estado interesada en la moda", dijo Bryant en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la agencia. "Le tengo amor a la industria y desde que puedo acordarme, siempre he querido ser modelo. Hay mucho que aprender, pero siento que esta es una gran oportunidad para mí, para aprender y expresarme de una manera creativa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas celebridades se volcaron a felicitarla y a desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Famosas como Gigi, Cindy Crawford, Khloé Kardashian, Lala Anthony y Ciara, le enviaron hermosos mensajes y por supuesto su mamá Vanessa Bryant no ocultó su felicidad. "Estoy tan orgullosa de ti", escribió su progenitora junto a imagen que publicó en sus historias de Instagram. ¡Muchas felicidades Natalia!

