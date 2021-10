Naranja: el tono del momento para las celebridades en otoño ¡Inspírate! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Naranja, colores otoño, Karla Martínez, Migbelis Castellanos Credit: Karla Martínez/IG, Migbelis Castellanos/IG Cuando veas los atuendos de estas estrellas, vas a entender por qué este color es tan popular Empezar galería Migbelis Castellanos Naranja, colores otoño, Migbelis Castellanos Credit: Migbelis Castellanos/Instagram Radiante lució con este set naranja y su maquillaje de ojos a juego para una gala de Nuestra belleza latina (Univisión). 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Emily Estefan Naranja, colores otoño, Emily Estefan Credit: Emily Estefan/Instagram Junto a su estilista Gemeny Hernandez, creó un look moderno con un minivestido sedoso y pantalones a juego. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Naranja, colores otoño, Adamari López Credit: Hoy Día/Instagram Acentuó sus curvas con esta propuesta de tono casi cobre perfecta para el otoño. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Ana Bárbara Naranja, colores otoño, Ana Barbara Credit: Ana Barbara/Instagram Impactó con blazer de textura de tweed anaranjado inspirado en el look clásico de Chanel. 4 de 10 Ver Todo Gelena Solano Naranja, colores otoño, Gelena Solano Credit: Gelena Solano/Instagram Vimos a la presentadora en Nueva York luciendo un vestido de mangas largas de Aphrodite Couture. 5 de 10 Ver Todo Karla Martínez Naranja, colores otoño, Karla Martínez Credit: Karla Martínez/Instagram Mostró cómo se logra un look chic y cómodo con una camiseta naranja, pantalones beige y accesorios dorados. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Francisca Lachapel Naranja, colores otoño, Francisca Credit: Francisca/Instagram Para seguir la tendencia optó por un jumpsuit estampado que combina el naranja y el azul. 7 de 10 Ver Todo Ana Brenda Contreras Le dio un toque de color vivo a este vestido de punto con sandalias amarillas. Le dio un toque de color vivo a este vestido de punto con sandalias amarillas. 8 de 10 Ver Todo Jessica Rodríguez Naranja, colores otoño, Jessica Rodríguez Credit: Jessica Rodríguez/Instagram Divina quedó con esta blusa que acentuó su cintura, jeans y tacones nude. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Suarez Naranja, colores otoño, Nicole Suarez Credit: Nicole Suarez/Instagram Muy elegante se vio con un blazer de tono calabaza y una blusa blanca clásica. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

