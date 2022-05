El naranja es el tono perfecto para esta primavera y las famosa lo aman. ¡Copia el look! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas naranja primavera Credit: Larry Marano/Rex/Shutterstock// Robert Kamau/GC Images// Instagram Llega el buen tiempo y con él los colores alegres: verde neón, fucsia, amarillo... Estas famosas han apostado por el tono cítrico por excelencia. Inspírate con su estilo y luce el naranja como toda una celebridad. Empezar galería Myrka Dellanos Antes de deslumbrar en la alfombra de los Latin American Music Awards, la conductora presumió su cinturita en este diseño ajustado de un solo hombro con lazada de Pink Apple Dresses, que combinó con sandalias al tono. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca A su paso por el almuerzo de las mujeres Poderosas de People en Español, la conductora nos levantó el animo con su vestido midi sin mangas en este color tan alegre. 2 de 10 Ver Todo Chiquibaby Así de contenta vimos a la presentadora mexicana enfundada en un favorecedor vestido de Pink Apple Dresses con hombros caídos, muy ceñido, a la rodilla. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Alix Aspe No tengas miedo de mezclar tonalidades de naranja como hizo la presentadora de La mesa caliente (Telemundo), quien combinó una minifalda naranja oscuro con un top con aberturas más claro. 4 de 10 Ver Todo Jessica Carrillo Famosas de naranja primavera Credit: Instagram Nos fascinó este original traje de escote asimétrico con manga, lazada en la cintura, escote tipo corsé y abertura en la falda que la conductora presumió en Al rojo vivo (Telemundo). 5 de 10 Ver Todo Blake Lively Famosas de naranja primavera Credit: Robert Kamau/GC Images La actriz paseó por Nueva York con este traje con aires años 70 de Sergio Hudson formado por chaqueta, pantalón de tiro alto y un original top con aberturas. ¡Hasta el cinturón es naranja! 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Un truquito para alargar las piernas es usar tacones nude, como hizo la conductora con este minivestido fruncido en el plató de Enamorándonos USA (Unimás) 7 de 10 Ver Todo Lily Collins Famosas de naranja primavera Credit: Gotham/GC Images La actriz ha estrenado recientemente su flequillo y se apunta a la tendencia del power suit en color naranja. El suyo, de chaqueta larga con corte entallado y combinado con camiseta. 8 de 10 Ver Todo Jacky Bracamontes Uno de los looks que la conductora lució durante los Latin American Music Awards fue este traje tipo columna de pedrería naranja brillante firmado por Giannina Azar. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Siempre sensual, la conductora mexicana presumió tipazo en este ajustado diseño midi con aberturas en la cintura y cinturón de cadenas de Latin Gal boutique. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El naranja es el tono perfecto para esta primavera y las famosa lo aman. ¡Copia el look!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.