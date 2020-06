Naomi Campbell comparte cómo se mantiene así de espectacular a los 50 y sin gota de maquillaje No te vas a creer cómo se ve la piel de su rostro en este video Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pocas modelos han llegado tan alto en el mundo de la moda como Naomi Campbell. Después de varias décadas alejada de las pasarelas, la top británica ha compartido su sorprendentemente sencilla rutina de belleza en un video para Vogue en el que se muestra sin gota de maquillaje. Y es que, como verás en el clip al final del artículo, a los 50 años la modelo puede presumir de una piel espectacular. ¿A qué se debe? Antes que nada la top se rocía la cara con un tónico en formato bruma para preparar el rostro. “Siempre uso zinc”, dice sobre uno de los minerales más utilizados en cuestión de piel, especialmente recomendable para los que tienen piel sensible o problemas como eczema o rosácea. Su bruma favorita es Serozinc Toner, de La Roche Posay. Después se pasa un rodillo con microagujas por todo el rostro. Según los expertos, este aparato ayuda a que los productos que aplicas después penetren mejor en la piel además de estimular la circulación. “Tengo que tener mucho cuidado porque [las agujas] son muy afiladas y largas", dice en el video. "No te acerques mucho a la zona del ojo con esto". Para terminar su rutina facial la top aplica un suero a medida que mezcla ella misma, se nota que tiene mucha experiencia en materia de cuidados de la piel y seguramente una relación cercana con su dermatólogo. A la base del suero le añade una gota de vitamina E, una gota de ácido hialurónico y unos polvos de vitamina C que mezcla en sus manos y aplica sobre la cara y el cuello en movimientos hacia arriba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre me he cuidado mucho la piel desde que soy una niña", reconoce. "Mi madre siempre me enseñó que había que hidratarse. La cara y también el cuerpo. Solía usar los productos de mi madre siempre".

Close Share options

Close View image Naomi Campbell comparte cómo se mantiene así de espectacular a los 50 y sin gota de maquillaje

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.