¡Wow! Tienes que ver cómo se viste ahora Naomi Campbell para subirse a un avión

Es bien sabido que en los aviones hay muchos gérmenes y que contrario a lo que pensamos, la manera en que los limpian no es la más eficiente y sanitaria. Por eso no está demás tomar algunas medidas cuando subes a uno. Y es que cuando tomamos un vuelo estamos más propensos a enfermarnos, sobretodo en este momento en que el mundo está batallando en contra del coronavirus. Lo ideal y lo que recomiendan las autoridades es que no viajemos a menos que sea una emergencia. De hecho, los aeropuertos están prácticamente vacíos y los vuelos han disminuido considerablemente. Pero hace unos días la modelo Naomi Campbell estaba en Los Ángeles y tenía que llegar a Nueva York antes de empezar su cuarentena y por lo tanto no tuvo más remedio que tomar un vuelo. Eso sí, la supermodelo se tomó todas las precauciones posibles, algunas un poco exageradas, para embarcarse en su vuelo a casa.

“Estamos en un momento muy sensitivo en el mundo y no les voy a mentir y voy a decir que no estoy nerviosa, porque lo estoy. He estado limpiando mi asiento [en el avión] por unos 15 o 16 años. Esto no es nuevo para mi. Esto sí es nuevo para mi, mostrarles mi vida”, dice la modelo en un video que subió a su cuenta de Youtube acerca de su rutina antes de viajar. “Estaba supuesta a viajar ayer pero no me sentía cómoda haciéndolo, pero definitivamente me voy hoy”.

En el video que tiene una duración de seis minutos, Campbell muestra cómo se pone una ropa especial, parecida a la que usan los astronautas, gafas de protección, una mascarilla y guantes, sin olvidar ponerse una moderna capa color camello.

“Yo se que este no es un momento para estarse riendo y yo no hago esto para que se rían. Esta es la manera en que me siento cómoda viajando”, explica. “Si es que tengo que viajar. Estoy tratando de viajar lo menos posible, pero si tengo que hacerlo lo haré así”.

Aunque en este momento no mostró lo que hace ya cuando está dentro del avión, en un video que había subido hace unos meses mostró su rutina y es igual de estricta su vestimenta. En ese video pudimos ver que se pone guantes para limpiar cada espacio de su asiento y además lo cubre con una manta. En ese momento también mostró que usa varios productos de belleza hidratantes durante los vuelos y que además desde entonces ya se ponía una mascarilla durante todo el trayecto. Sin duda, en este momento tenemos mucho que aprender de la modelo.