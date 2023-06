Naomi Campbell mamá de su segundo bebé a los 53 años, "Nunca es demasiado tarde para convertirse en madre" La súper modelo compartió en redes la noticia oficial del nacimiento de un hijo varón, tres años después de la llegada de su primera hija. “Un verdadero regalo de Dios”. Aquí te lo contamos todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Naomi 2023 DKMS London Gala Credit: Getty "¡Bienvenido bebé!", escribe en su Instagram la legendaria modelo Naomi Campbell a sus 53 años bajo una foto hermosa de su recién nacido hijo. En mayo de 2020, ya había compartido la noticia de que se había convertido en madre de una niña a los 50 años. Su perfil de Instagram que cuenta con más de 15 millones de seguidores que aman el estilo de la modelo no tardó en explotar con miles de comentarios plenos de cariño y buenos deseos. "Mi querido pequeño, debes saber que has sido deseado más allá de toda medida, y rodeado de amor desde el momento en el que nos colmaste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios. ¡Bienvenido, bebé!", escribió la modelo británica bajo su foto publicada ayer jueves 29 de junio. "Nunca es demasiado tarde para convertirse en madre", dijo plena de gozo por su nuevo retoño. Más allá de expresar la inmensa felicidad por ambos integrantes de su familia, la legendaria maniquí nunca ha brindado mayores detalles acerca del origen o concepción de sus bebés. En estos tres años ha compartido muy pocas imágenes de su niña, casi todas de espaldas o de lejos, y tampoco ha desvelado su nombre. Eso sí ha asegurado siempre a la prensa que su pequeña no es adoptada, como lo dijo en una entrevista con la revista Vogue británica. "No es adoptada, es mi hija [biológica]", expresó. Naomi Cannes "Chopard Art Dinner" Arrivals Credit: Getty En todos estos meses pasados en los que ha protagonizado impactantes campañas de moda y en los que asistió también a numerosos eventos, desde desfiles en París hasta el pasado Festival de Cannes, ataviada con maravillosos atuendos, su silueta jamás evidenció embarazo alguno, por lo tanto es posible pensar que recurrió a la opción de vientre de alquiler. En esa misma entrevista para Vogue, Campbell afirmó que podría tener más hijos, y aunque lo mantuvo en absoluto secreto, ayer sorprendió al mundo con las buenas nuevas. De esta manera, esta poderosa mujer quien lleva más de 30 años cautivando al mundo con su imagen, sigue haciendo su camino independiente del qué dirán. Los fanáticos de la moda nunca olvidan que fue una de las primeras top models de los años noventa, junto a Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington, Tatjiana Patitz y Linda Evangelista. Su rostro ha engalanado cientos de editoriales de moda y portadas de revistas y anuncios para marcas icónicas: Burberry, Valentino, Marc Jacobs, Fendi, Lanvin, Hugo Boss, Alexander McQueen, Givenchy por citar apenas algunas. Cómo orgullosa mujer negra ha sido un poderoso punto de referencia por su carrera y su labor filantrópica para dar visibilidad, reconocimiento y posibilidades a las mujeres de su raza y especialmente al continente Africano. Ante las preguntas, por supuesto lógicas, sobre lo que piensa ante la gran diferencia de edad con sus pequeños, que es de más de 50 años, ella siempre ha manifestado que "ni siquiera tiene lo en cuenta" y que incluso aconsejaba a todas sus amigas de su misma edad a considerarlo sin dudarlo un instante Campbell se ha considerado siempre una mujer plena de energía e incluso ha revelado que solo requiere de pocas horas de sueño, pero además seguramente tiene a su alcance la asistencia y ayuda de niñeras para darle una mano en la labor de crianza que apenas comienza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nosotras le deseamos toda clase de bendiciones para su bella familia, además de toda la fuerza y vitalidad para disfrutar de sus pequeños. Tal vez su ejemplo inspire a muchas mujeres de su edad que aún estén contemplando la idea de ser madres. Si tú eres una de ellas, ¿te le medirías al reto?.

