Nancy González diseñadora de 'Sex and the City' extraditada a Estados Unidos por contrabando de pieles Los bolsos de la creadora colombiana tan amados por las celebridades, eran hechos de serpiente y cocodrilos protegidos. Ahora enfrenta serios cargos y debe responder ante la justicia americana Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nancy González, la famosa diseñadora de bolsos cuyas costosas creaciones aparecieron en cintas como "Sex and the City" y "The Devil Wears Prada" tan codiciadas por celebridades como Victoria Beckham, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall entre muchas otras, fue extraditada a Estados Unidos esta semana por cargos de conspiración y contrabando relacionados con el uso de especies en peligro de extinción usadas en la fabricación de sus líneas de bolsos de lujo. La colombiana, de 78 años, firmó documentos de extradición y se le tomaron las huellas dactilares antes de ser escoltada por agentes de Interpol a un vuelo privado desde Bogotá, Colombia, a Florida el pasado miércoles 30 de agosto. Nancy Gonzalez Credit: Getty González y sus empleados cómplices, Diego Mauricio Rodríguez y Jhon Camilo Jaramillo, fueron acusados ​​en abril de 2022 por fiscales federales de Florida de conspiración y contrabando, según consta en los documentos judiciales. Entre 2016 y 2019, González utilizó mulas para contrabandear más de 200 bolsos y carteras de piel de pitón y caimán a Estados Unidos sin permiso, en violación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Si los agentes de aduanas interrogaban a quienes viajaban portando los bolsos sobre estos artículos, las mulas recibían instrucciones de decir que eran regalos para familiares. Sin embargo, las piezas supuestamente eran exhibidas por la compañía de González, Gzuniga Ltd., en una sala de exhibición en la ciudad de Nueva York, donde se vendían a grandes almacenes y clientes adinerados por más de $2,000 cada una, según dice la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. en el Distrito Sur de Florida. N Gonzalez fashion bags Credit: Getty Cuando González fue arrestada en su ciudad natal de Calí en julio de 2022, supuestamente estaba en posesión de varios bolsos de piel de pitón y una pelota de fútbol hecha de piel de caimán, según reportan agencias noticiosas. Una investigación conjunta de la policía colombiana con las autoridades europeas también encontró que ella adquirió ilegalmente pieles de animales en peligro de extinción, incluidas serpientes y ciervos, con la intención de convertirlas en bolsas y accesorios. Estas prácticas están diezmando las poblaciones silvestres, además de la pérdida de hábitat de estas especies. Por ejemplo la pitón india fue catalogada en peligro de extinción en 1976, según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estados Unidos prohibió su importación desde el 2012, entre otros tipos de pitones, incluida la anaconda amarilla, la pitón birmana, la pitón sudafricana y la pitón africana, según la CITES. El gobierno indio prohibió su exportación con fines comerciales en marzo de 2018 y se desconoce cuántos quedan en el mundo. Nancy gonzalez fashion bags Credit: Getty Otra especie amenazada como son los caimanes blancos de anteojos y también se agregaron a la lista en peligro de extinción en 1976, según la organización FWS. Los caimanes de hocico ancho fueron catalogados como amenazados en Argentina y en el 2006 este país puso una cuota de exportación a estos reptiles, permitiéndoles ser exportados únicamente si provenían de "operaciones de criaderos", dijo la CITES. En 2019, la Lista Roja de la organización estimó que quedaban 500.000. Cuatro años después se desconocen sus cifras actuales. Desde que reportamos su arresto en Colombia en julio del 2022, González ha estado en prisión preventiva. Estados Unidos inició el proceso de extradición en agosto del mismo año. Antes de sus problemas legales, los diseños de González eran preferidos por compradores de alto perfil como Victoria Beckham y Kris Jenner. Su marca también fue noticia cuando varios de sus distintivos bolsos de mano aparecieron en "Sex and the City 2" y en "The Devil Wears Prada". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Si es declarada culpable de todos los cargos, González enfrenta hasta 25 años tras las rejas y una multa de 500.000 dólares. Actualmente se encuentra en Miami en casa de amistades pues fue dejada en libertad bajo fianza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nancy González diseñadora de 'Sex and the City' extraditada a Estados Unidos por contrabando de pieles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.