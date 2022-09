Nail Slugging, la nueva tendencia viral de TikTok para uñas y cutículas secas que funciona ¡Pruébalo! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería nail slugging tendencia viral uñas manos Credit: Henry Arden/ Getty Images Después del slugging para el rostro -aplicar un bálsamo denso sobre la piel como último paso de la rutina de noche- esta técnica llega a las uñas y ha ganado rápida popularidad ante el auge de las manicuras permanentes. Un tratamiento efectivo y fácil para hidratar en profundidad la delicada piel de las manos, promoviendo unas cutículas y uñas sanas y fuertes. Estos productos te ayudarán a ponerlo en práctica. Empezar galería Efecto flash nail slugging tendencia viral uñas manos Un suero para uñas y cutículas que hidrata, devuelve el brillo, promueve el crecimiento y les da un aspecto saludable al instante gracias a su contenido en vitamina E, péptidos de cobre. y aceites botánicos. Red Therapy Repair Rich Nail Serum, de Dashing Diva. $9. dashingdiva.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Oro líquido nail slugging tendencia viral uñas manos Credit: Cortesía Si amas las manicuras debes mantener tus cutículas sanas. Este aceite con semilla de uva, vitamina E, girasol y cártamo, las nutre, hidrata y protege la estructura de la keratina cutánea con su efecto antioxidante. Remedy Renewing Cuticle Oil, de Morgan Taylor. $11.50.amazon.com 2 de 8 Ver Todo Manos de seda nail slugging tendencia viral uñas manos El aliado que nunca debe faltar en tu bolso para hidratar las manos. Acaba con la sequedad con su poderosa manteca de karité, y las manos se ven rejuvenecidas al instante y con un fresco aroma. White Tea & Citrus Satin Hands Nourishing Shea Cream, de Mary Kay. $12. marykay.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Bálsamo multifunción nail slugging tendencia viral uñas manos Credit: Cortesía Su fórmula 100% natural puede usarse como desmaquillante de ojos, bálsamo labial y ungüento para suavizar las cutículas. Con caléndula, mirra y hierba de San Juan, fortalece pestañas y uñas. Strong Balm Lash & Nail Salve, de Saje. $22. saje.com 4 de 8 Ver Todo Formato práctico nail slugging tendencia viral uñas manos Credit: Cortesía Cada cápsula biodegradable contiene la dosis diaria necesaria de nutrientes que tus manos, uñas y cutículas necesitan para estar sanas. Con aceite de jojoba, vitamina F y extracto de apio. NailKale Superfood Nail Oil Capsules, de Nails Inc. $20. sephora.com 5 de 8 Ver Todo Tratamiento de lujo nail slugging tendencia viral uñas manos Credit: Cortesía Un tratamiento de rica textura e ingredientes como las células madre de frambuesa, alga roja, manteca de karité, y vitaminas A, C y E que nutren y suavizan las cutículas, y las protege de los agresores diarios. The Cure - Cuticle Repair Cream, de Deborah Lippmann. $24. sephora.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Uñas fuertes nail slugging tendencia viral uñas manos Credit: Cortesía Si necesitas una ayuda extra para crecer tus uñas fuertes, este tratamiento con tecnología de adhesión, fortalece, protege y devuelve la vida a las uñas frágiles y quebradizas con un solo uso. Su tono violeta neutraliza los tonos amarillentos que a veces se quedan tras usar muchos esmaltes. Hard To Resist Nail Strengthener Treatment, de Essie. $11. ulta.com 7 de 8 Ver Todo Clave del éxito nail slugging tendencia viral uñas manos El slugging, tanto en el rostro como en cualquier otra parte del cuerpo, se caracteriza por, una vez aplicados los productos, cubrirlos con una capa de un bálsamo grueso o vaselina. Esto hace de "tapa" sobre los poros y los ingredientes activos de los tratamientos penetran en profundidad. Vaselina original, de Vaseline. $5,39. target.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

