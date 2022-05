Diez looks que muestran los atributos de Nadia Ferrera con los que derritió a Marc Anthony Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Marc Anthony y Nadia Ferreira Credit: Jason Koerner/Getty Images; Instagram/@nadiatferreira Estas imágenes confirman por qué al cantante boricua le resultó imposible resistirse a los atributos que la despampanante paraguaya le enseñó en diversas ocasiones durante su cortejo. Desliza aquí para ver cada uno de estos estilosos y coquetos atuendos con los que le sigue cautivando a diario, y ¡aún más ahora que están comprometidos! Empezar galería Engagement Partyyyy!!!! Marc Anthony y Nadia Ferreira Credit: Backgrid/The Grosby Group Esta fue la frase con la que Nadia Ferreira anunció su compromiso anoche cuando publicó en sus historias de Instagram una foto de su mano entrelazada con la de Marc Anthony en la que presume un bello anillo con un gran diamante de corte princesa. Esto sucedió durante una fiesta en una discoteca de Miami a la que llegó con este ceñido minivestido de lycra en tonos blanco, gris y amarillo pálido, de cuello alto y mangas largas. Lo complementó con sandalias doradas de tacón para estilizar aún más sus largas piernas. Ahora que ya tiene el anillo en mano, vamos a repasar despampanantes looks que la pusieron en el radar del astro boricua en el último año. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Miss Paraguay 2021 Nadia Ferreira 70th Miss Universe beauty pageant in Israel Credit: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images Desde su participación en el certámen de Miss Universo en Israel en el 2021 en donde por poco se lleva la corona, Nadia Ferreira brilló por su inteligencia, alegría y deslumbrante belleza clásica. Este traje verde menta de delicada organza de seda fue una visión de gusto y elegancia, que destacó su piel blanca y sus ojazos claros. Atributos que sabemos han atraído desde siempre al salsero. 2 de 10 Ver Todo ¡Bikinazo! Nadia Ferreira Credit: Instagram/@nadiatferreira En la isla de Saona, en la República Dominicana, la paraguaya empezó el año en forma posando más esbelta que una palmera con este diminuto bikini a rayas y sin una gota de maquillaje. Fue un viaje en famila. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Casual en la playa Nadia Ferreira Credit: Instagram/@nadiatferreira Punta Cana, también en tierra dominicana inspiró a Nadia a posar en la playa con un sencillo conjunto de dos piezas en tono gris pastel, de falda con abretura en la pierna y crop top de un solo hombro. Se protegió del sol caribeño con un sombrero estampado con el logo de Dior. 4 de 10 Ver Todo Reina premiada Nadia Ferreira Credit: Instagram/@nadiatferreira En marzo recibió como Embajadora Nacional de Paraguay el premio "Héroe del año". Asistió al evento en su país con esta coqueta falda plisada en blanco y negro combinada con blusa verde y sandalias en el mismo tono. Una propuesta formal pero con aire juvenil con la que por supuesto destacó nuevamente sus preciosas piernas. 5 de 10 Ver Todo Pink Power Nadia Ferreira Credit: Instagram/@nadiatferreira Ferreira dijo presente en otro evento benéfico de la Fundación Goleadoras de la venezolana Eglantina Zingg con un conjunto en satín rosa de bermudas y blusa, que remató con un bolso Fendi en el mismo color y una chaqueta en tonos pasteles a juego. Los tacones de punta en nude fueron el complemento final para un atuendo sofisticado de pies a cabeza. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Little black dress Nadia Ferreira Credit: Instagram/@nadiatferreira Con un infalible vestidito negro asistió en Miami a otro elegante evento en el icónico hotel Biltmore. Fue un look muy clásico que accesorizó con un bolso de Yves Saint Laurent y estiletos a juego. "La confianza se nota, no se escucha", comentó en Instagram. 7 de 10 Ver Todo Boda de ensueño Nadia Ferreira Credit: Instagram/@nadiatferreira En abril su relación con Marc Anthony ya fue hecha pública y muy acarameladita asistió a la fabulosa boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Miami, luciendo una bella creación en seda azul celeste creada precisamente por la madre del novio, Victoria Beckham. 8 de 10 Ver Todo Dúo de Moda Marc Anthony y Nadia Ferreira 2022 Maestro Cares Foundation's Celebrity Golf Tournament Credit: Jason Koerner/Getty Images Una blusa blanca es siempre infalible y más combinada con pantalones negros entubados. La reina lució muy a tono con el look casual de su novio en otro evento benéfico en la Florida. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Feliz Cumpleaños Nadia! Nadia Ferreira y Marc Anthony Credit: Instagram/@nadiatferreira En avión privado, con champán, torta y mucho amor la paraguaya recibió sus 23 años al lado de su galán. Para viajar nada mejor que un look cómodo con jeans entubados, una abrigada chaquetita rosa de Fendi y tenis blancos deportivos.

