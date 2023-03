El look del día – marzo 13, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadia Ferreira Credit: IG/Nadia Ferreira Paulina Rubio, Kenia Ontiveros y Nadia Ferreira son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Paulina Rubio Paulina Rubio Credit: Jerod Harris/FilmMagic Para asistir a la fiesta de los Oscars de Elton John, la chica dorada eligió un traje morado de la diseñadora Mariane Bechara. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: IG/Bendito Closet Style Para una transmisión de Hoy Día, la presentadora vistió un minivestido de estampado blanco y azul elegido por la estilista Denise del Pino. 2 de 8 Ver Todo Kenia Ontiveros Kenia Ontiveros Credit: IG/Kenia Ontiveros ¡Qué guapa! La empresaria celebró los cumpleaños de su querido Larry Hernández con un enterizo de encaje negro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Eiza González Eiza Gonzalez Credit: Backgrid/The Grosby Group Disfrutó de una mañana en Los Ángeles después de los Oscars con un atuendo cómodo y atlético. 4 de 8 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: IG/Nadia Ferreira Divina lució presumiendo su pancita con un look en tonos pastel durante su viaje a San Francisco. 5 de 8 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: IG/Karla Martinez Muy cool lució la presentadora vistiendo un saco rojo vino, jeans estampados y botas blancas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Livia Brito Livia Brito Credit: IG/Livia Brito Calentó las redes con este set rojo vivo de Alo Yoga, una de las marcas atléticas que más llevan las famosas. 7 de 8 Ver Todo Paulina Chávez paulina chavez Credit: Gary Miller/WireImage Para asistir al festival de cine South by Southwest, la joven actriz vistió un pantsuit verde neón vintage del archivo de Versace elegido por el estilista Christian Ramirez. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

