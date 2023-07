El look del día – julio 21, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadia Ferreira Credit: IG/Nadia Ferreira Alicia Machado, Karol G y Nadia Ferreira son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Dio lección de estilo vistiendo blanco de pie a cabeza con un atuendo veraniego y ligero más plataformas impresionantes. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Alicia Machado alicia machado Credit: IG/Bendito Closet Style La exmiss Universo vistió al rojo vivo con un traje de mangas largas con escote asimétrico que eligió con la ayuda de la estilista Denise del Pino. 2 de 7 Ver Todo Karol G karol g Credit: Alex Domínguez/The Grosby Group Captamos a la colombiana saliendo de un salón en Los Ángeles con una camiseta negra de su gira y pantalones deportivos a juego. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: IG/Nadia Ferreira Siguió la tendencia Barbiecore a lo máximo con un pantsuit fucsia adornado con plumas y sandalias a juego. 4 de 7 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: IG/Kylie Jenner ¡Qué guapa! La empresaria nos dejó boquiabiertas con un conjunto femenino y sensual de crop top y minifalda blanca. 5 de 7 Ver Todo Michelle Salas Michelle Salas Credit: IG/Michelle Salas Cool y casual lució la influencer con un conjunto de Alo Yoga, una blusa blanca y tenis a juego en sus vacaciones. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela Credit: IG/Marlene Favela Como una muñeca lució la actriz mexicana con el minivestido rosa que vistió para ver la película de Barbie. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

