¡Por fin! Nadia Ferreira se fue dónde una de las diseñadores más exclusivas a elegir su vestido de novia La joven modelo ya está enfocada en preparar todos los detalles de su boda con Marc Anthony. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el momento en que quedó como primera finalista del certamen de Miss Universo del 2021, la vida de Nadia Ferreira cambió por completo. La joven paraguaya no solo catapultó su carrera como modelo intencionalidad, sino que también encontró el amor en los brazos del cantante Marc Anthony con quien meses después del concurso empezó un tórrido romance. Fue el pasado mes de mayo cuando la joven de 23 años gritó a los cuatro vientos que se había comprometido con el intérprete puertorriqueño. Desde entonces, hemos visto a Ferreira acompañado a su prometido en su gira mundial y bailando sus canciones en primera fila. Es por eso que no había tenido mucho tiempo para preparar su esperada boda. Por suerte, la gira ya terminó y la modelo puede dedicarse a preparar su día soñado. Como era de esperarse, lo primero que hizo Ferreira fue irse a probar vestidos de novia y para eso escogió el atelier de una de las diseñadoras más prestigiosas y populares del momento Galia Lahav, la encargada de diseñar uno de los vestidos de novia que lució Paris Hilton en su reciente boda. Lahav también ha creado diseños para Beyoncé, Jennifer López y otras famosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A esta importante cita, la modelo llegó acompañada de su mejor amiga y de su mamá Ludy Ferreira, con quienes ojeó las decenas de vestidos y disfrutó de una copa de champagne, con la que celebraron el mágico momento. Ferreira se midió varios trajes pero no mostró su elección o los que más les gustaron, para eso nos toca esperar al día de la boda. Incluso, la diseñadora es conocida por hacer piezas a la medida, así es que es posible que el vestido de la modelo sea diseñado especialmente para ella. Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira nadia ferreira Credit: Instagram

