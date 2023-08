Nadia Ferreira luce radiante mientras pasea a su bebé, ¡con todo y tacones! La paraguaya no ha perdido ni un ápice de su elegancia y porte de modelo apenas mes y medio de convertirse en mamá y lo ha demostrado en un glamoroso paseo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Solo ha pasado mes y medio desde que Nadia Ferreria se convirtiese en mamá, pero la paraguaya no pierde su porte de modelo ni para pasear a su bebé. La esposa de Marc Anthony compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que aparece empujando el carrito Dior de su hijo y se ve simplemente radiante. Con un coqueto vestido de hombros caídos y falda vaporosa con estampado estilo tie-dye en tonos tostados, la exreina de belleza de 24 años puede presumir una larga y abundante cabellera que lució suelta en suaves ondas. El look del día Credit: Instagram Y como si de una pasarela se tratase, Ferreira, quien en junio declaró a People en Español que su hijo es su prioridad absoluta, se calzó unas originales sandalias de cuña transparente para caminar con su retoño. "De paseo con el amor de mi vida" escribió en su red social acompañando a las tiernas instantáneas. Considerada una de las mujeres más bellas del mundo por sus exóticos rasgos, sus admiradores se han asombrado de lo recuperada que se le ve desde que diera a luz el pasado 18 de julio y así se lo dejaron saber a la esposa de Anthony. "Es una mujer divinamente hermosa. Es admirable que vaya a pasear a su bebé con tacones, no pierde el porte de Miss Universo ni en las caminatas", escribió una persona. "No, no, no, el cuerpo que tiene después de dar a luz es simplemente hermoso", "Sigue siendo la mujer más linda del planeta, incluso más que antes", anotaron otros de sus seguidores. Y es que en una de las instantáneas en las que Ferreria mira a cámara de perfil, con media sonrisa en sus labios carnosos, ligero rubor y un brillo en los ojos indescriptible, ni siquiera parece que acabe de convertirse madre. Algo que ya apreciamos en su primera aparición pública, durante la presentación de Messi como jugador del Inter de Miami. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Acostumbrada a la dieta, que siguió incluso durante el embarazo, y un estilo de vida saludable, la modelo ha recuperado rapidísimo su forma física. Hace apenas unos días, la también empresaria compartió un video de su madre, quien ha venido desde Paraguay para acompañarla en estos primeros meses como mamá primeriza, jugando con el bebé. Éste llevaba puesto un mameluco azul, disparando los rumores de que es un varón, pero la pareja aún no ha confirmado nada. Ferreira se robó todas las miradas durante el embarazo, con sus looks ligeros y favorecedores que seguro sirvieron de inspiración para muchas futuras mamás. Y ahora que ya se ha convertido en madre, con estas imágenes confirma que su estilo sigue siendo impecable.

