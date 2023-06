El look del día – junio 8, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadia Ferreira Credit: IG/Nadia Ferreira Galilea Montijo, Jacky Bracamontes y Nadia Ferreira son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Jennifer López Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Vistió al estilo de los años setenta con un pantalón acampanado, una camiseta blanca y plataformas blancas. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo La anfitriona de La casa de los famosos México optó por el brillo con una blusa escultural en forma de flor y pantalones rosa brillantes. 2 de 7 Ver Todo Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Como una Barbie lució la actriz vistiendo de fucsia con esta propuesta ceñida en Hoy Día. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: IG/Nadia Ferreira ¡Falta poco para que la esposa de Marc Anthony conozca a su bebe! Presumió su pancita con un vestido a rayas y un sombrero blanco. 4 de 7 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La directora de Flamin' Hot posó vistiendo una prenda violeta junto a Annie Gonzalez, una de las estrellas de su película. 5 de 7 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet Credit: IG/Giselle Blondet La presentadora de La mesa caliente eligió un look monocromático negro de vestido y sandalias a juego. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos Muy guapa lució en París con este conjunto blanco de blusa y falda a juego que combinó con un bolso de Hermès de tono azul. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

