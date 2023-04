Nadia Ferreira presume su embarazo bajo el sol más guapa que nunca ¿Será la esposa de Marc Anthony la futura mamá más fashion? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien su pancita crece cada día más, Nadia Ferreira no deja de lucir atuendos fabulosos. Al parecer, la esposa de Marc Anthony está siguiendo los pasos de mamás como Rihanna y no va a cambiar su estilo de vestir sexy y atrevido durante esta etapa. En estos días, Nadia se encuentra en la playa, disfrutando del sol antes de que llegue el bebé y luce más guapa que nunca. La chica de 23 años acaba de compartir unas fotos vistiendo una prenda tejida anaranjada de escote halter sobre un bikini fucsia. Nadia Ferreira, embarazo Credit: IG/Nadia Ferreira Complementó el atuendo con tres pulseras plateadas y su cabello en ondas sueltas muy chic. "Paz, amor y felicidad", escribió junto a las imágenes. Nadia Ferreira, embarazo Credit: IG/Nadia Ferreira Los comentarios en las redes no se hicieron esperar, y sus seguidores alabaron la publicación. "La mamá más espectacular que existe eres tú", escribió una usuaria. "Tanta belleza en una foto", escribió otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en marzo que Nadia Ferreira posó en exclusiva para People en español y detalló su nueva vida como madre. "Soy una mujer muy soñadora y desde muy chiquita siempre aprendí a ponerme metas a corto y largo plazo y siempre una de esas fue tener una familia, casarme, tener numerosos hijos", dijo la paraguaya. "Hoy Dios me está dando la bendición de estar embarazada y wow, ¡estoy en las nubes todos los días en mi vida!".

