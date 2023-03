Los detalles detrás del look de Nadia Ferreira en nuestra portada digital La hermosa modelo mostró su embarazo con un atuendo chic y romántico. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que la conocimos en Miss Universo 2021, Nadia Ferreira se destacó como toda una fashionista. La paraguaya nos ha maravillado con su estilo chic por años, desde las pintas que viste en las alfombras rojas hasta los looks que comparte en las redes sociales. Así que, cuando se trata de engalanar nuestra portada, sabíamos que no iba a defraudar. Nadia Ferreira, marc anthony, alfombra Credit: Mireya Acierto/Getty Images En nuestra última edición digital, la modelo de 23 años habló sobre su embarazo, sus aspiraciones y por supuesto de su nueva vida con su esposo Marc Anthony, pero nosotras quedamos enamoradas de lo bella que luce en las imágenes, especialmente con su traje perfecto para una sesión de fotos de futura mamá. Frente a un atardecer de cuento de hada en San Diego, Nadia posó en la playa vistiendo una prenda de tono rosa viejo que consiste en dos partes: un traje desahogo de tul sobre un vestido lencero largo y más ceñido. Nadia Ferreira Nadia Ferreira | Credit: Abdala Oviedo Y como toda una experta de la moda, nos sorprendió al contarnos que eligió su traje ella misma en vez de consultar con una estilista. Combinó su atuendo con un estilo de cabello en ondas naturales y suaves más un maquillaje sutil. Al parecer, la futura mamá es fan de los vestidos vaporosos. Cuando fue nombrada como primera finalista en Miss Universo, vistió un traje espectacular de tul en un tono aguamarina que la hizo lucir como una sirena. Las mangas del vestido diseñado por Ilse Jara nos recuerdan al que eligió para nuestra portada. Nadia Ferreira, moda Credit: Amir Levy/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Le deseamos todo lo mejor a esta hermosa pareja y su bebe!

