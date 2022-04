El look del día - abril 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadia Ferreira, look del dia Credit: Instagram/Nadia Ferreira No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Lily Collins, Nadia Ferreira y Ninel Conde son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alessandra Ambrosio Alesssandra Ambrosio, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La modelo brasileña llegó a un evento con este vestido blanco de seda, combinado con una chaqueta y botas negras por encima de la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ashley Park Ashley Park, look del dia Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images La actriz de la serie Emily in Paris (Netflix), eligió este sexy conjunto amarillo para ir a una velada en Hollywood. 2 de 9 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreira, look del dia Credit: Instagram/Nadia Ferreira La reina de belleza asistió junto a Marc Anthony a la boda del hijo de Victoria y David Beckham, en la que acaparó todas las miradas con este vestido azul de seda. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva longoria, look del dia Credit: Instagram/Eva Longoria La actriz y empresaria eligió este elegante traje negro con cuello halter, de Victoria Beckham, para disfrutar de la boda del hijo de Victoria y David Beckham, en Palm Beach. 4 de 9 Ver Todo Shay Mitchell Shay Mitchell, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Nos encantó este coqueto vestido morado que portó la actriz. 5 de 9 Ver Todo Tiffany Haddish Tiffany Haddish, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Cool y elegante lució la talentosa actriz con este vestido plateado strapless, de Brandon Maxwell. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lily Collins Lily Collins, look del dia Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Regia lució la actriz con este moderno conjunto azul turquesa de minifalda y chaqueta. 7 de 9 Ver Todo Maity Interiano Maity Interiano, look del dia Credit: Instagram/Maity Interiano La periodista se fue hasta Sevilla, España para reportar todo lo que pase durante la celebración de Semana Santa, y aprovechó para irse a pasear con este hermoso vestido maxi estampado, que combinó con sandalias de plataforma. 8 de 9 Ver Todo Ninel Conde Ninel Conde, look del dia Credit: Cortesía Con este coqueto look de pantalón corto y top de cuello alto llegó la cantante a la más reciente gala de Tu cara me suena (Univision). 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

