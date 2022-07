¡Nadia Ferreira se convierte en muñeca! Tienes que ver esta creación La bella prometida de Marc Antony fue inmortalizada como muñeca ¡Aquí las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el certamen de Miss Universo 2021, Nadia Ferreira llamó la atención como Miss Paraguay, maravillándonos con su belleza. Por supuesto, un espectador se convirtió en mucho más que un simple fan, nada más y nada menos que Marc Anthony. El cantante quedó tan encantado con la belleza de la paraguaya que ya le dio un anillo de compromiso. Y desde Tailandia, una talentosa artista también fue cautivada con esta chica de 23 años. Nos referimos a Grace Panisara, una diseñadora tailandesa que se ha hecho conocer en las redes por recrear los vestidos y la belleza de las concursantes de Miss Universo en forma de muñeca. De las chicas que participaron en el último certamen, Panisara recreó a Miss India, Miss Sudáfrica, a la exmiss Universo Andrea Meza y por supuesto, a Nadia. En las fotos que compartió la artista en su Instagram, vimos la muñeca idéntica a Nadia, desde sus ojos azules hasta su vestido de ensueño. Nadia Ferreira Credit: MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images La misma Nadia quedó impresionada con el trabajo, escribiéndole a la creadora: "Tan hermosa, muchas gracias!!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Qué opinas, ¿se parece a Nadia?

