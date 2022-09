Seis ocasiones en que Nadia Ferreira posó en bikini y despertó "los celos" de Marc Anthony La guapa paraguaya siempre deja a todos boquiabiertos al mostrar su increíble abdomen de acero. ¡Wow! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que participó en el Miss Universo y quedó como primera finalista del certamen de belleza, Nadia Ferreira se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La joven paraguaya no solo conquistó con su increíble belleza, sino también con ese carisma que la caracteriza. Desde que logró llegar a la final de dicho concurso, su carrera como modelo ha crecido como la espuma y sus admiradores también. Eso sí, solo Marc Anthony se ganó su corazón. La guapa modelo de 23 años está viviendo una relación de ensueño con el artista, con quien pronto llegará al altar. Mientras eso ocurre, Ferreira se ha dedicado a acompañar a su prometido en su gira mundial, en la que han visitado muchísimas ciudades de Europa y Latinoamérica. A ella la hemos visto lucirse con espectaculares atuendos que combina con costosas carteras de marcas como Dior y Fendi. Ahora bien, la guapa paraguaya tampoco pierde oportunidad de mostrar su tremendo cuerpazo, uno que seguro tiene loco a su amado. Y es que además de una cara de muñeca, Ferreira goza de una figura envidiable en la resaltan sus largas y estilizadas piernas, y su tonificado abdomen. Por eso cuando publica imágenes en bikini sus seguidores se desviven en halagos y seguramente su prometido muere de celos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Échale un vistazo a las imágenes de Ferreira en las que presume su estómago de acero y esa figura que estamos seguros tiene babeando al cantante puertorriqueño. ¡Qué bárbara Nadia! Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira

