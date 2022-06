Los mejores looks de Nadia Ferreira en su viaje por Europa junto a Marc Anthony Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram La modelo acompaña a su prometido, el cantante Marc Anthony, en su gira por el viejo continente donde nos está dejando boquiabiertas con su fabuloso guardarropa. Un despliegue de estilo digno de la pasarela más chic. Empezar galería Londres Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram ¡Pura elegancia! La modelo paraguaya posó así de sofisticada con este diseño de Victoria Beckham negro con original escote. En el concierto en la capital británica, la reina de belleza bailó las canciones de su amado con, nada más y nada menos, que Salma Hayek. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio París Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram Para recorrer la ciudad del amor, la finalista de Miss Universe eligió un minivestido camisero en tonos pastel que acompañó de sandalias lila y una de sus fabulosas carteras. 2 de 9 Ver Todo París de noche Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Spread Pictures/The Grosby Group Para asistir al show de Anthony, la modelo presumió sus larguísimas piernas en este diseño palabra de honor rosa brillante con un original panel plisado, de la diseñadora paraguaya Ilse Jara. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Milán Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram Seguro que este vestido fucsia con aberturas en el abdomen desató suspiros en la ciudad italiana. Ferreira lo llevó con sandalias rosas con pedrería y su abundante melena semirrecogida. 4 de 9 Ver Todo Milán II Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram Como una turista más, la paraguaya se acercó a la catedral milanesa ataviada con un short de estampado tropical, un top de hombros caídos y sandalias plana estilo gladiador. 5 de 9 Ver Todo Zúrich Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram Ya en Suiza, la reina de belleza desplegó sus encantos en una ajustada falda larga amarillo neón que resaltaba sus curvas, y una blusa corta de color blanco. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lungern Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram En esta idílica ciudad que rodea un lago del mismo nombre, vimos a Ferreira con un coqueto vestido camisero de corte evasé en azul marino con flores en la falda, y originales sandalias blancas. 7 de 9 Ver Todo Köln Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram Ilse Jara Durante su estancia en la ciudad alemana, la modelo de 23 años optó por este set de pantalón de tiro alto y un delicado top de tul con un creativo plisado multicolor, de Ilse Jara. 8 de 9 Ver Todo Barcelona Mejores looks nadia ferreira europa Credit: Instagram La prometida de Marc Anthony pisó España con fuerza con estas altísimas boras de mezclilla a medio muslo que fueron las protagonistas absolutas de su look con vestido camisero blanco. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

