Los mejores looks de Nadia Ferreira durante su embarazo

La esposa de Marc Anthony ha confirmado que es una de las mamás más fashion mientras espera su primer hijo. ¡No te pierdas estas fotos!

El gran anuncio

Marc Anthony, Nadia Ferreira Credit: Manny Hernandez/Wireimage

La alfombra roja del Premio Lo Nuestro fue la primera vez que vimos a la exmiss Paraguay presumiendo su pancita con un traje rosa de la marca Safiyaa.

De viaje

Nadia Ferreira Credit: IG/Nadia Ferreira

En San Francisco, la modelo optó por los tonos pastel con una gabardina blanca, blusa rosa y un jean claro.

Look sensual

Nadia Ferreira, embarazo Credit: IG/Nadia Ferreira

¡Qué guapa! Durante su embarazo, Nadia ha mostrado que es fanática al mar y la playa ya que siempre la vemos en traje de baño.

Colores vivos

Nadia Ferreira, embarazo Credit: IG/Nadia Ferreira

Nos encantó esta propuesta de tejido croché anaranjado y fucsia que combinó con brazaletes plateados y su cabello en ondas.

Bajo el sol

Nadia Ferreira, embarazo Credit: IG/Nadia Ferreira

Deslumbró a bordo del yate de Marc Anthony con una prenda azul celeste de recortes sensuales.

Su cumpleaños

Nadia Ferreira, embarazo Credit: IG/Nadia Ferreira

Celebró sus 24 años con una fiesta al mar vistiendo un look verde neón muy romántico.

Baby shower

Nadia Ferreira, embarazo Credit: IG/Nadia Ferreira

¡Ya está lista para darle la bienvenida a su bebé! Divina lució en el evento con un atuendo blanco que la hizo lucir como una princesa.

