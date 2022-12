¿La reconoces? Nadia Ferreira impacta con su increíble look futurista Con su cara totalmente cubierta de pintura y mucho brillo, la exreina de belleza nos dejó boquiabiertos en su más reciente sesión de fotos en la que estuvo acompañada de su prometido Marc Anthony. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar de estar envuelta en preparativos para su boda con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, Nadia Ferreira está enfocada en su trabajo y sigue rompiendo esquemas en el mundo de la moda y la belleza con sus looks, elegancia y porte. La reina de belleza paraguaya compartió una serie de imágenes en sus redes sociales del detrás de cámara de una de sus sesiones de fotos en los que mostró los resultados de su increíble transformación, gracias a su maquillaje con temática futurista. Ferreira, quien fue maquillada por el artista César Ferrete, llevó una pintura metálica en su rostro y cuerpo, haciendo alusión a la vida extraterrestre. Para el cabello, el estilista Danny Jelaca optó por un tono gris y mucho brillo. "Mi impresionante belleza alienígena @nadiatferreira y el gran jefe @marcanthony", escribió el maquillador en sus redes. En medio del trabajo fotográfico junto al artista Jorge Duva, la joven de 23 años agradeció el arduo trabajo del equipo y a su amado por acompañarla: "No hay nada como el apoyo mutuo", escribió en su Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otro cambio de look, la modelo también se convirtió en una despampanante rubia y llevó otro tipo de piezas, con la misma temática espacial. Nadia Ferreira Credit: Instagram / @008anadmoda800 Unas horas más tarde, Ferreira acompañó al intérprete de 54 años a una ceremonia especial en el Empire State en Nueva York donde fue invitado a encender luces doradas en el icónico edificio para celebrar el 10° aniversario de la Fundación Maestro Cares.

