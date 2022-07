El look del día - julio 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Galilea Montijo, Nadia Ferreira y Selena Gómez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Selena Gómez Selena Gomez Credit: Pierre Suu/GC Images Quedamos fascinadas con este coqueto conjunto a cuadros, de minifalda y crop top, que portó la artista en París. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: Jacopo Raule/GC Images Captamos a la talentosa actriz llegando a su hotel en París ataviada con este hermoso vestido estampado y sandalias planas. 2 de 9 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Como una muñequita lució la modelo con este femenino minivestido blanco, que combinó con zapatos marrones, de Valentino, y un minibolso de Fendi. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Fabulosa lució la presentadora con este look de falda negra de satín, crop top plateado y sandalias de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Itatí Cantoral Itati cantoral Credit: Instagram/Itatí Cantoral La actriz mexicana se encuentra en Vancouver, Canadá y para uno de sus compromisos eligió este conjunto verde neón de pantalón y chaqueta. 5 de 9 Ver Todo Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz salió a dar un paseo con su bebé y su pareja, con este cómodo jumpsuit de mezclilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Martínez Karla martinez, Credit: Instagram/Karla Martinez La presentadora combinó su chaqueta azul real oversized, con clásicos leggings negros y un top del mismo color. 7 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia Regia y muy juvenil lució la artista con este minviestido multicolor, que combinó con sandalias verde neón. 8 de 9 Ver Todo Rebeka Smyth Rebeka Smyth Credit: Instagram/Bendito Closet Este look de falda blanca y top amarillo, hizo que la presentadora de noticias luciera muy fresca. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

