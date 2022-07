El look del día - julio 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Francisca Lachapel, Nadia Ferreira y Halle Berry son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Con este elegante conjunto verde, de pantalón y chaleco, inició la presentadora la semana en Despierta América (Univision). 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana mostró sus curvas con este ceñido vestido estampado, que combinó con sandalias de plataforma verde neón. 2 de 9 Ver Todo Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira La guapa modelo ya está devuelta en Miami y la vimos luciendo muy sexy con un pantalón blanco de talle alto, que complementó con un crop top crema y una gran sonrisa. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Julianne Moore Julianne Moore Credit: Emma McIntyre/Getty Images Con este sencillo atuendo de jeans de talle alto y blusa negra con lunares, llegó la actriz a una velada en Los Ángeles. 4 de 9 Ver Todo Jennifer Aniston Jennifer Aniston Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo muy casual y fresca con este look de jeans, top negro y fedora. 5 de 9 Ver Todo Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence Captamos a la talentosa actriz en las calles de Nueva York ataviada con este veraniego vestido a cuadros. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Olivia Culpo Olivia Culpo Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Olivia La modelo acaparó miradas con este vestido naranja, que combinó con sandalias doradas, un cinturón de Fendi y un minibolso de la misma marca. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Con este clásico vestido rojo y zapatos del mismo color, llegó su majestad a un evento oficial en Madrid. 8 de 9 Ver Todo Halle Berry Halle Berry Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz acaparó miradas al pasearse por las calles de Nueva York sin una gota de maquillaje y con este veraniego vestido azul. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 18, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.