¡Wow! Nadia Ferreira llegó a Nueva York con un look valorado en miles de dólares La modelo paraguaya llegó a La gran manzana para acompañar a su prometido durante su concierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que desde que Nadia Ferreira que participó en el Miss Universo y quedó como primera finalista, su carrera de modelo subió como la espuma y además se ganó el cariño de miles de personas alrededor del mundo. Desde entonces, la guapa paraguaya ha continuado deslumbrando a sus seguidores con su belleza y carisma, y de la misma manera se ganó el corazón de Marc Anthony con quien hace unos meses se comprometió en matrimonio. Es por ese tórrido romance que la modelo ha tenido que dividir su tiempo entre su carrera y el tiempo que le dedica a su prometido, a quien se ha dedicado a acompañar en cada concierto que ha tenido en su gira mundial. Fue precisamente debido a una de esas presentaciones que Ferreira se trasladó a la ciudad de Nueva York, a donde llegó con un look muy fabuloso y sobre todo, bastante costoso. La modelo subió una foto a su cuenta de Instagram en la aparece montada en un lujoso vehículo y ataviada con un look que hizo voltear a más de uno. En imagen la joven aparece con un pantalón crema de vinilo que parece su propia piel, combinado con un suéter del mismo color de cuello alto, un sombrero estilo newsboy, modernas botas de Givenchy, valoradas en más de $2,000 y un fabuloso abrigo crema con cuello oversized, de Louis Vuitton, que cuesta aproximadamente $5,200. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nadia ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Gracias a sus publicaciones nos hemos dado cuenta de que a Ferreira le encantan las prendas de diseñador, en especial cuando se trata de carteras. De hecho, tiene una espectacular colección de bolsos de diseñador. No cabe duda de que la modelo está viviendo en grande y dándose los mejores lujos junto a su amado. ¡Qué buena vida Nadia!

