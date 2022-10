Nadia Ferreira arrasó en su país con este sexy y espectacular look La prometida de Marc Anthony fue la invitada especial en la inauguración de los Juegos Sudamericanos que se están llevado a cabo en su país natal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que participó en el Miss Universo y quedó como primera finalista del importante certamen de belleza, Nadia Ferreira se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y es que, para muchos, la joven paraguaya era la merecedora de la corona y el título de Miss Universo. El concurso le sirvió a Ferreira de plataforma para catapultar su carrera de modelo y para desarrollar una carrera internacional. Si bien ahora vive en la ciudad de Miami con su prometido, el cantante Marc Anthony y trabaja en importantes campañas publicitarias, la joven paraguaya no se olvida de sus raíces y se muestra muy orgullosa de representar su tierra donde quiera que va. Por eso, su más reciente visita a Paraguay fue motivo de mucha emoción para ella, no solo por todo el amor que recibió, sino también porque fue invitada especial en la inauguración de los Juegos Suramericanos, llevados a cabo en Asunción, la capital del país. En tan importante ceremonia, la joven deslumbró con el espectacular look que llevó, uno que incluyó plumas, mucho brillo y hasta una corona. La modelo hizo una espectacular presentación ataviada con un ceñido minivestido de brillo con transparencias que dejaba ver su increíble figura. Para estar acorde con la ocasión y hacer una entrada triunfal, Ferreira complementó su look con una espectacular capa de plumas y una corona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Reviviendo un momento único y esta vez en mi tierra", escribió la reina de belleza junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram. "Solo me queda decirles Aguyje por tanto cariño. Inauguración de los Juegos Suramericanos".

