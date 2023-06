Nadia Ferreira confirma que sigue una dieta durante su embarazo, ¡los detalles! La modelo paraguaya, Nadia Ferreira habló en exclusiva con People en Español sobre todos sus secretos para lucir espectacular en la recta final de su embarazo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marc Anthony y Nadia Ferreira Marc Anthony y Nadia Ferreira viven su momento más feliz | Credit: IG/Nadia Ferreira Falta muy poco para que Nadia Ferreira y Marc Anthony den la bienvenida a su bebé, y justo para tener un retoño sano, la Miss Paraguay 2021 procura cuidar su salud. "Estoy siguiendo una dieta balanceada y abundante agua", dijo en exclusiva la modelo de 24 años que no ha parado de compartir imágenes en su redes sociales de lo radiante que luce durante esta nueva etapa en su vida. "En cuanto a ejercicios estoy practicando yoga prenatal y manteniendome en constante movimiento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿y qué hay de esa piel de porcelana? "El cuidado de mi piel como siempre lo he hecho de manera diaria por las mañanas y en las noches", explica. "Agregando a esto cremas y aceites preventivos para estrías que en esta etapa a algunas mujeres suelen aparecer". Con o sin estrías, lo que es un hecho, es que la esposa de Anthony está más que feliz y espera con ansias abrazar a su pequeño/a. "Mi vida ha dado un giro al 100% desde que me enteré que estoy esperando un baby, pues es algo que siempre desee en mi vida y el cual tengo toda mi energía puesta en eso", finaliza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nadia Ferreira confirma que sigue una dieta durante su embarazo, ¡los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.