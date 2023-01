Nadia Ferreira, como princesa de cuento en su boda con Marc Anthony ¡los detalles del vestido! La modelo de 23 años lució blanca y radiante con un diseño confeccionado en tul y bordado con cristales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana ha tenido lugar el que sin duda será recordado como uno de los eventos del año: la boda de Marc Anthony con Nadia Ferreira. El cantante de 54 años y la modelo de 23 se dieron el sí quiero en Miami, rodeados de medidas de gran seguridad y famosos invitados como Marco Antonio Solís, Salma Hayek o Maluma. Se intentó llevar todo en la más estricta intimidad y se cuidaron de mantener la celebración lo más privada posible, pues hay exclusiva de por medio, pero a través de los medios de comunicación apostados en The Perez Art Museum de Miami, pudimos conocer varios detalles con antelación y más incluso ahora que ya ha pasado la fiesta. La propia novia, quien fue vista e su camino a la ceremonia a pesar de que caminó escoltada por varios paneles que la protegían, develó en redes sociales que los trajes de sus damas de honor los había diseñado Victoria Beckham, y su esposo David incluso fungió como padrino junto a otras caras conocidas. Uno de los instantes más emotivos fue cuando el salsero vio aparecer a su ya esposa y rompió a llorar junto al altar. La hermosa paraguaya parecía salida de un cuento de hadas con su espectacular traje. Y es que el vestido de novia es uno de los grandes protagonistas de una boda. Detalles vestido novia Nadia Ferreira Credit: Mega/The Grosby Group Diseñado por la firma bielorrusa Galia Lahav, especializada en moda nupcial, el traje estaba compuesto de dos partes. La primera, confeccionada en varias capas de tul de seda mostraba un bustier de escote corazón, ceñido en la cintura y con una voluminosa falda. Encima, un cuerpo de tul transparente bordado con motivos vegetales, cristales e hilo metálico, decoraba el escote, los brazos, destacando los hombros, y caía por la falda con un efecto degradado. Según la página web de la firma, sus creaciones se caracterizan por seguir un proceso de confección de lujo, con meticulosa técnicas combinadas con la última tecnología. Un traje como el de Ferreira puede tomar hasta 122 horas de trabajo. Con el cabello recogido en un elaborado moño trenzado y todo el pelo retirado de la cara, no faltó un larguísimo velo y un ramo de calas blancas.. Con un maquillaje suave, la reina de belleza resaltó sus ojos azules y sus jugosos labios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para después de la ceremonia, Ferreira eligió un segundo modelo de la misma firma, también con escote corazón, pero con un aire más festivo. Con falda corta asimétrica y bordados brillantes, cómodo para bailar y disfrutar de la noche. ¡Qué vivan los novios!

