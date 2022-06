La fabulosa colección de bolsos de Nadia Ferreira La joven tiene buen ojo y buen gusto a la hora de elegir sus atuendos y por su puesto, sus bolsos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que participó en el Miss Universo y quedó como primera finalista del importante certamen de belleza, Nadia Ferreira se ganó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y es que, para muchos, la joven paraguaya era la merecedora de la corona y el título de Miss Universo. El concurso le sirvió a Ferreira de plataforma para catapultar su carrera de modelo y también para llamar la atención de Marc Anthony, con quien ahora está comprometida. La joven de 23 años está viviendo una historia de cuento con el cantante, con quien ahora viaja en avión privado y disfruta de los lugares más exclusivos. Ahora también se encuentra acompañándolo en su gira por Europa y la hemos visto compartiendo con Salma Hayek, paseando por los lugares más bellos de Francia y Londres, y posando con ropa supercool. Ferreira es bastante activa en las redes sociales, y es precisamente ahí en dónde la hemos visto posando con prendas supercostosas de algunos de los diseñadores más prestigiosos. Eso sí, lo que más no ha llamado la atención es su colección de bolsos, una que todas quisiéramos tener. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Instagram/Nadia Ferreira La bella joven cuenta con un clóset de ensueño, en el que tiene carteras de marcas como Dior, Louis Vuitton, Fendi y YSL, además de elegantes piezas de diseñadores como Victoria Beckham, Ilse Jara, Amato Couture y Victor & Jesse. Sin duda alguna, Ferreira tiene muy buen gusto y eso se nota en cada una de sus publicaciones. ¿Será que Marc la lleva de compras a menudo?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La fabulosa colección de bolsos de Nadia Ferreira

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.