¿Coincidencia? ¡El anillo de compromiso que Marc Anthony dió a Nadia Ferreira es igualito al que tuvo JLo! Aquí está todo lo que quieres saber sobre el flamante anillo que el cantante le dio a su prometida exreina de belleza Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace apenas pocos días, Marc Anthony, ícono boricua de la música latina 53 años le propuso matrimonio a su novia, Nadia Ferreira, de 23 años, después de solo tres meses de noviazgo, obsequiándole una preciosa joya. Se trataba de un anillo con un tríptico de diamantes que inmediatamente puso a los expertos en el tema a preguntarse por qué les parecía tan sorprendentemente familiar. La modelo paraguaya mostró orgullosa su bling bling en las historias de Instagram el jueves pasado, revelando que la pareja estaba celebrando una "fiesta de compromiso". Este es el momento en el que Marc Anthony aún no ha confirmado la noticia y cómo dice la canción "we need to know". Nadia Ferreira y Marc Anthony anillo de compromiso Credit: Instagram/@nadiatferreira (2) Pero volviendo al tema del anillo, los joyeros y conocedores ya han opinado que el diseño es muy similar al de Harry Winston de $4 millones de dólares que el salsero le dio a su ex esposa Jennifer López en el 2004. "El diamante gigante en el anillo de Nadia probablemente tenga al menos 10 quilates, y estimaría que el valor es de medio millón de dólares", dijo Mike Fried, director ejecutivo de The Diamond Pro, a la sección de estilo del portal Page Six. También los expertos coinciden en que ese diamante central de corte princesa está flanqueado por dos baguettes cónicas, lo que hace que el diseño tenga parámetros muy similares a los de la mencionada joya de Jennifer López. Jennifer Lopez, Nadia Ferreira y Marc Anthony Credit: Steve Granitz/FilmMagic; x17/The Grosby Group; Instagram/@nadiatferreira (2) Sin embargo para despejar cualquier duda en el asunto, aunque sea una estructura similar, la gran diferencia está en que el de López, segunda esposa oficial del autor de "Vivir la Vida" era un diamantazo azul de Harry Winston de 8,5 quilates, valorado nada más ni nada menos que en unos 4 millones de dólares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2004 Marc Anthony también se tatuó el nombre de Jennifer en la muñeca y sus iniciales, JLA, en su dedo anular, pero como vemos en la foto reciente en la que posa la mano sobre la de su nueva prometida, estos tatuajes fueron recubiertos hace años, desde la separación de su expareja en el 2011. Aunque no sabemos más detalles sobre los nuevos comprometidos, lo que sí está claro es que este será el cuarto matrimonio de Anthony, mientras que López, con quien comparte a los mellizos de 14 años Max y Emme, actualmente está comprometida con Ben Affleck y también está lista para caminar por el altar por cuarta vez.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Coincidencia? ¡El anillo de compromiso que Marc Anthony dió a Nadia Ferreira es igualito al que tuvo JLo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.