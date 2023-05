Los mejor vestidos en la gala del Upfront de Telemundo 2023 en Nueva York Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Looks Telemundo upfronts 2023 Credit: Getty images Myrka Dellanos, Ana Jurka, Andrea Meza, Rafael Amaya y William Levy encabezan la lista de los looks más glamorosos de la inolvidable velada amenizada por Nicky Jam en la que la cadena televisiva anunció su nueva programación para el 2023 Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza Telemundo Events Upfront 2023 Credit: Teo Wargo/Getty De blanco y nácar con un bello vestido de cóctel de lentejuelas complementado con una capa a juego, carterita tipo minaudiere dorada y sandalias metalizadas, la presentadora de Hoy Día impuso la cuota de elegancia y hermosura en la alfombra. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos upfont Telemundo Events 2023 Credit: Theo Wago/ Getty Siempre femenina, lució un infalible vestido negro con detalle de satín abullonado en forma floral al borde de la falda, una preciosa gargantilla de brillantes y sandalias de pedrería. 2 de 7 Ver Todo Chiky Bombón Chiky Bombon Telemundo Events Credit: Theo Wago/Getty Asistió cubierta de brillo con un bello traje champán de mangas largas con lentejuelas de diversos tamaños. Llevó su melena lacia y suelta para complementar este sofisticado look y se divirtió de lo lindo con la presentación musical de Nicky Jam. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Ana Jurka Ana Jurka upfont telemundo 2023 Credit: Theo Wago/Getty También optó por el color blanco para lucirse con este traje con bello escote creado por un moño gigante que dejaba los hombros al descubierto. Lo combinó con sandalias y cartera dorados fiel al consejo de su estilista Christian Ramírez. 4 de 7 Ver Todo Vanessa Hauc Vanessa Hauc Telemundo Events Credit: Getty/Theo Wago Con su envidiable silueta y habitual elegancia, la colombiana escogió un diseño clásico de bandas metalizadas gris perla para posar en la alfombra del Upfront. 5 de 7 Ver Todo Willian Levy, Rafael Amaya y Ronald Day Willy Levy Telemundo Events Credit: Getty/TheoWago En esta imagen cargada de galanes vemos a los dos artistas posar junto a Ronald Day, presidente de Telemundo. Todos los caballeros optaron por trajes oscuros e impecables camisas negras y azul celeste. La fórmula de la elegancia de un traje de buencorte, con o sin corbata nunca falla. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Julio Vaqueiro Julio Vaqueiro Telemundo Events Credit: Getty/Theo Wago El carismático presentador de noticias también acudió a la cita con un elegante traje, camisa blanca tradicional y sobria corbata vino tinto. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

