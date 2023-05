Duelo de estilo: Myrka Dellanos o Alejandra Espinoza, ¿quién luce mejor el traje neón? Las conductoras lucieron atuendos similares en Nueva York con un día de diferencia: un traje de dos piezas en color flúor, que combinaron con diferentes accesorios, cada una a su estilo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana se han celebrado los Upfront de las cadenas Telemundo y Univisa/Univisión, presentaciones en las que se presentan los contenidos que van a llegar a nuestros televisores en la nueva temporada y a las que acuden las estrellas de ida casa. El lunes tuvo lugar la de Telemundo y allí pudimos ver a celebridades como Andrea Meza, William Levy o Ana Jurka. La periodista Myrka Dellanos también dijo presente en el evento. Por la mañana realizó algunas entrevistas desde la Gran Manzana, como al galán William Levy, antes de posar en la alfombra nocturna. Myrka Dellanos o Alejandra Espinoza traje neon Credit: Instagram Precisamente para trabajar y transmitir para La mesa caliente, la conductora quien recientemente ha sufrido problemas de salud, eligió un llamativo traje de dos piezas de color neón, con pantalón recto y chaqueta larga con doble abotonadura y hombros exagerados. Se trata del modelo Denisa, de Pinkapple Dresses. Myrka Dellanos o Alejandra Espinoza traje neon Credit: Instagram La cubanoamericana, quien conducirá una edición especial de Primer Impacto en horario estelar, completó su atuendo con una gargantilla con una flor de tela de color negro y zapatos de punta metalizados. El look del día Credit: Instagram Con el cabello suelto con raya partida en el centro, presumió un maquillaje natural y luminoso. La noche del martes le tocó el turno a Telemundo, donde vimos a Angelique Boyer, Sebastián Rulli, Clarissa Molina o Francisca entre otras personalidades de la cadena y ¡sorpresa! Alejandra Espinoza, apareció con una opción similar. Myrka Dellanos o Alejandra Espinoza traje neon Credit: Mezcalent La mexicana, quien fungió como presentadora, eligió un traje satinado verde neón, con pantalón palazzo y chaqueta estilo americana clásica con solapas de la firma Retrofête. Myrka Dellanos o Alejandra Espinoza traje neon Credit: Instagram La exreina de belleza dejó su larga melena suelta y ondulada, peinada hacia un lado, y como accesorios eligió unos zapatos azul real de Barollo, una gargantilla dorada con piedras verdes y marrones y pendientes de aro. Ambas comunicadoras demostraron que están a la vanguardia de la moda, porque el power suit ha llegado para quedarse, y los colores brillantes como los tonos neón, son una de las tendencias más fuertes de esta primavera/verano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cada una, completó su look fiel a su estilo, con una serie de accesorios, además del peinado y maquillaje, que las hicieron únicas. ¿Quién fue tu favorita?

