El look del día – marzo 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del día Credit: Myrka Dellanos/Instagram Myrka Dellanos, Adamari López y Sofía Carson son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita! Empezar galería Adamari López Adamari Lopez, look del día Credit: Adamari López/Instagram Más delgada que nunca lució la presentadora con un vestido bohemio que enmarcó su cintura. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio, look del día Credit: Yalitza Aparicio/Instagram Resaltó su belleza natural con un vestido en un tono amarillo primaveral y un bolso azul de Gucci. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del día Credit: Myrka Dellanos/Instagram La presentadora siguió presumiendo su cuerpazo en La Mesa Caliente (Telemundo) con este traje ceñido morado. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Sofía Carson Sofia Carson, look del día Credit: Raymond Hall/GC Images Nos maravilló con esta propuesta invernal de abrigo de piel blanco como la nieve que llevó en Nueva York. 4 de 9 Ver Todo Stephanie Beatriz Stephanie Beatriz, look del día Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images La voz de Mirabel en Encanto pisó fuerte sobre la alfombra de los Costume Designers Guild Awards luciendo un traje strapless con detalles dorados. 5 de 9 Ver Todo Ariana DeBose Ariana DeBose, look del día Credit: Frazer Harrison/Getty Images En el mismo evento, la actriz impactó con un vestido negro de escote escultural. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Penélope Cruz penelope cruz, Chanel, look del día Credit: Tibrina Hobson/Getty Images for SBIFF La actriz de Madres Paralelas llevó un vestido rojo con capa de Chanel para asistir al festival de cine de Santa Barbara. 7 de 9 Ver Todo Lily James Lily James, look del día Credit: Steve Granitz/FilmMagic Regia lució en la premier de su serie, Pam & Tommy (Hulu), con esta prenda dorada de Roberto Cavalli. 8 de 9 Ver Todo Carolina Ross Carolina Ross, Look del día Credit: Carolina Ross/Instagram La joven cantante deslumbró en el set de Tengo talento, mucho talento con su minivestido adornado con plumas y lentejuelas creado por Antonio Sanchez. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – marzo 10, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.