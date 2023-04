Myrka Dellanos deslumbra en Tulum con este look tropical blanco La presentadora de La mesa caliente cautivó en las redes con un precioso y sencillo atuendo durante una pequeña vacación en la Riviera maya junto a las mujeres más importantes de su vida ¡Inspírate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos escogió el blanco angelical para lucir espléndida en sus recientes vacaciones en Tulum. La presentadora cautivó en las redes con este precioso y sencillo atuendo realzado con una corona de flores tropicales en la cabeza que lució en algún momento durante una pequeña vacación que se permitió junto a las mujeres más importantes de su vida: su hija Alexa Dellanos y su madre. La guapa cubanoamericana de 57 años, irradió toda su belleza en la paradisíaca Riviera maya en la que disfrutó de unos días maravillosos en familia. Hace pocas horas compartió este vídeo con su propuesta de moda para la que escogió un un enterizo blanco strapless y una falda larga tipo pareo. Los complementó con cómodas sandalias planas estilo gladiador con delicadas tiras y llevó en la cabeza un arreglo floral y su melena suelta. Fresca, sencilla y en pocas palabras perfecta, posó para este breve video en el que se aprecia su bella silueta y su piel bronceada. A pesar de no haber hecho alarde público de esta breve pero merecida pausa en familia, pudimos percatarnos por sus redes sociales y las de su hija Alexa Dellanos de los días compartidos y soñados en Tulum. Alexa, de quien reportamos recientemente que se sometió a un procedimiento estético para remover los implantes de sus caderas, lució igual de espléndida y relajada a su madre en México como vemos en estas imágenes frente al mar turquesa que se apreciaba desde un balcón. La única hija de Myrka Dellanos levaba un romántico y femenino vestido veraniego color gris perla y el cabello semi recogido con un lazo. Alexa conquistó así a sus seguidores pero también por posar amorosamente junto a su abuela. "Mis tesoros", comentó Myrka en la publicación de su hija. "Qué felicidad tenerlas conmigo". Alexa Dellanos y abuela Credit: Instagram Alexa Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El amor de estas tres generaciones de mujeres ha sido siempre constante y latente, por eso no es de extrañar que se procuren espacios importantes para disfrutar juntas. Y así de hermosas y relajadas en estas imágenes tan expresivas dejamos a Myrka y su familia en la riviera maya. ¡Qué disfruten este rincón del paraíso¡

