Myrka Dellanos da lección de estilo veraniego en las Islas Turcas y Caicos Copia el look de la presentadora durante tus propias vacaciones. ¡Aquí los detalles! Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano, hemos visto a varias de nuestras celebridades favoritas vistiendo de blanco de pie a cabeza, desde Jennifer López hasta Shakira. Ahora, la última en seguir la tendencia del blanco ha sido Myrka Dellanos y quedamos enamoradas de su atuendo que está perfecto para un día en la playa. La presentadora se encuentra en estos momentos en el lujoso hotel Ritz-Carlton en las islas Turcas y Caicos para un paseo veraniego y como era de esperar, sus looks son tan espectaculares como la ubicación tropical. En un reel que compartió con sus fans, vemos a la anfitriona de La mesa caliente vistió un pareo blanco de punta de crochet con la espalda al descubierto que acentuó sus curvas de maravilla. Completó el look con un sombrero chic y práctico para proteger su rostro del sol y un bolso de Prada para llevar todas sus necesidades para disfrutar del mar. Myrka Dellanos, moda, verano Credit: IG/Myrka Dellanos ¿Quieres copiar el look por menos? Te encontramos unas opciones de pareos divinos y económicos para tus propios viajes o un día en la playa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN pareos, moda verano Credit: Cortesía Bsubseach, Crochet Cover Up, $31.99, amazon.com pareos, moda verano Credit: Cortesía Cupshe, Crochet Fringe Maxi Cover-Up Dress, $23.09, target.com pareos, moda verano Credit: Cortesía Cupshe, Crochet Knit Midi Cover-Up Dress, $32.99, target.com

