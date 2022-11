¡Wow! A sus 57 años Myrka Dellanos tiene la misma figura que hace tres décadas y este look lo demuestra La presentadora eligió este fabuloso vestido ceñido para asistir a la boda de una amiga cercana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se estrenó Primer impacto (Univision) hace unas cuantas décadas atrás, Myrka Dellanos se convirtió en una de las periodistas más respetadas y queridas de televisión en español y no era para menos. Desde el primer día, la cubanoamericana demostró su compromiso, empeño y pasión, cualidades que no pasaron desapercibidas entre los millones de televidentes. Algo que tampoco pasaba por alto era su carisma y esa increíble belleza, una que llamó la atención de varios artistas, entre ellos Luis Miguel, con quien tuvo un tórrido romance. De su época en dicha revista de noticias ya han pasado muchísimo tiempo, pero lo que no ha pasado o deteriorado su belleza. Al contrario, ahora que Dellanos regresó a la televisión en el show La mesa caliente (Telemundo), nos ha estado sorprendiendo con la belleza y frescura que tiene a sus 57 años. Si bien es cierto que nos encantan todos los atuendos que luce en dicho show, tenemos que admitir que hemos quedado boquiabiertos al verla con uno de los mejores looks de los últimos tiempos. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablamos de un fabuloso vestido crema ceñido al cuerpo que la presentadora eligió para fungir como una de las damas de la boda de una amiga cercana. El traje, de la marca House of CB, le quedaba como un guante y mostraba que en los últimos 30 años su figura no ha cambiado en absolutamente nada. De hecho creemos que su cintura está más diminuta. Sin duda alguna, el tiempo no pasa por encima de la presentadora, y estamos seguras de que cuando llegue a los 60, seguirá siendo una de las latinas más bellas y sexy de la televisión. Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos

