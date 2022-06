El look del día - junio 29, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Eva Longoria, Myrka Dellanos y Karla Martínez son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli / Getty Images Superelegante lució la actriz y productora con este clásico conjunto blanco de pantalón y chaqueta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Tracee Ellis Ross Tracee Ellis Ross Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for PATTERN Beauty by Tracee Ellis Ross La actriz llegó a un evento de su marca de productos para el cabello ataviada con este hermoso traje amarillo. 2 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez La presentadora de Despierta América (Univision), llegó al estreno de una película con este vestido amarillo de una sola manga, combinado con sandalias verdes de Flor de María. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora cautivó con este sexy minivestido estampado que la hacía lucir como toda una jovencita. 4 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez Nos encantó este conjunto de palaxxos y camisa, de Zara, que portó la presentadora. 5 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Quedamos fascinadas con este clásico y elegante vestido negro, de The 2nd Skin Co., que portó su majestad. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: 2022 Media Punch/The Grosby Group La actriz colombiana eligió este vestido negro midi con estampado floral de Dolce & Gabbana, que combinó con zapatos de plataforma, de Gianvito Rossi. 7 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de Holanda Su majestad acaparó todas las miradas al llegar a una velada en Viena con este espectacular traje con copa. 8 de 9 Ver Todo Sofía Carson Sofia carson Credit: Daniele Venturelli/Daniele Venturelli / Getty Images Como princesa lució la cantante y actriz con este traje crema con estampado floral y vuelos. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

