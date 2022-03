¡Myrka Dellanos deja en shock a sus fans con su cinturita de avispa! Sencillamente impactante. ¡La famosa conductora vuelve a Telemundo deslumbrando con un vestido sexy y ceñido que le quedó como un guante y dejó sin habla a sus fans! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos es una de las profesionales más queridas por la audiencia latina en la pequeña pantalla de los Estados Unidos y en su vuelta a Telemundo, dejó sin habla a sus fans de tan bella cómo se ve. ¡Qué cuerpazo! La célebre periodista, quien está a punto de estrenar su nuevo trabajo junto a otras grandes profesionales como Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, dejó sin aliento a sus seguidores en redes al posar con un espectacular vestido negro, tan sexy como elegante, luciendo su minúscula cintura, mostrando que los años no pasan para esta famosa estrella de la radio y la televisión. El vestido que rompió las redes se pegaba como otra piel al cuerpo de la conductora, con cuello de cisne y de ceñida manga hasta el codo, su breve cintura mostraba la excelente forma física en la que se encuentra Myrka Dellanos en un nuevo regreso triunfal frente a las cámaras. La larga falda se le ajustaba como un guante y una sugerente raja, con redecilla sobre el muslo, continuaba abierta hasta casi los tobillos. El mensaje que acompañó a la imagen reflexionaba cómo las imágenes de los famosos abrían la puerta a las personas a creer que las conocían bien: "Es cierto que una imagen puede valer más que mil palabras", alegó. "Pero las acciones y la convivencia se necesitan para realmente conocer y amar a alguien", dijo entre otros pensamientos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Preciosa", reconoció bajo la imagen su colega Chiqui Baby, Stephanie Himonidis; "siempre guapa y viste muy bonito", le alabó otra internauta, "siempre me ha gustado su forma de vestir". Siempre afianzada en su fe, Myrka Dellanos continúa su larga trayectoria sin cesar nunca de trabajar donde su corazón le lleva, y sus telespectadores están muy agradecidos con Telemundo por invitar de nuevo a la cadena a esta gran profesional. ¡Bravo! Myrka Dellanos Credit: IG Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG Myrka Dellanos La mesa caliente, el nuevo programa de entretenimiento donde participa, estrena pronto: el lunes, 7 de marzo a las 3pm/2c.

