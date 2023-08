Estas son las sandalias que ama Myrka Dellanos para sus looks veraniegos Conoce la marca de tacones creada por una latina que aman las celebridades. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la televisión y en las alfombras, Myrka Dellanos siempre da lección de estilo con sus looks y atuendos fabulosos. Como buena amante de la moda, la presentadora sabe que los accesorios correctos son claves para complementar un vestido, enterizo o cualquier look. En su cuenta de Instagram, Myrka acaba de compartir uno de sus secretos para completar un look veraniego. "¡Si me conoces sabes que amo la moda y los zapatos son esenciales! Durante el verano amo usar vestuario blanco con un calzado de color metálico y brillante como estos bellos zapatos turquesas de Flor de María Collection. ¿Qué les parece?" escribió. En el video, la vemos mostrando el estilo Elva ($449) de la marca, un diseño de tiras delgadas más una transparente sobre los dedos para proporcionar estabilidad. flor de maría collection Credit: Cortesía de flor de maría collection Flor de María Collection, Elva Stiletto Sandal, $449, flordemariacollection.com Creada por la diseñadora peruana Flor de María Rivera, la marca de lujo cuenta entre la colección de zapatos de muchas de nuestras presentadoras favoritas como Adamari López, Chiquibaby y Alejandra Espinoza. También las hemos visto a varias estrellas de Hollywood con estos tacones fabulosos, entre ellas Cameron Díaz y Jenna Ortega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Puedes encontrar todos los diseños en Flordemariacollection.com. Échale un vistazo y cuéntanos qué te parece.

