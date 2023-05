El look del día – mayo 5, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos Madison Anderson, Jennifer López y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Madison Anderson Madison Anderson Credit: IG/Madison Anderson Vimos a la ganadora de "La casa de los famosos 3" en un partido de los Miami Marlins con una camiseta del equipo y jeans clásicos. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Claudia Martín Claudia Martin Credit: IG/Claudia Martin Resaltó su belleza natural con un look cómodo y casual mientras graba su nuevo proyecto, "Vencer La Culpa". 2 de 8 Ver Todo Jennifer López Jennifer López Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Netflix ¡Qué guapa! Maravilló en la premiere de su nueva película "The Mother" con una prenda de Versace. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/Myrka Dellanos Regresó a "La mesa caliente" sana y más guapa que nunca con un vestido de estampado floral y sandalias amarillas de Flor de María. 4 de 8 Ver Todo Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Credit: IG/Aleyda Ortiz La presentadora sigue en Nueva York después del Met Gala, ahora con un atuendo más colorido en un tono verde neón. 5 de 8 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Andrea Meza Optó por un traje rosa y un cambio de cabello para los ensayos del evento "Billboard Latin Women in Music". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lali Lali Credit: IG/Cuentamelo Ya La cantante visitó las instalaciones de "Cuéntamelo Ya" vistiendo un look cool de la marca argentina Gianni Di Paolo. 7 de 8 Ver Todo Margarita Pasos Margarita Pasos Credit: Media Concepts PR La experta en finanzas celebró el Cinco de Mayo en "Despierta América" con un pantalón anaranjado y una blusa blanca clásica. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – mayo 5, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.