Myrka Dellanos repite vestido de hace 17 años en la alfombra de los Billboard ¡y luce como nunca! ¡Wow! La periodista optó por un modelo que se puso en 20005 para los Latin Grammy con el que ha brillado más que nunca, esta vez, en los Premios Billboard de la Música Latina. ¡Mira el antes y el después! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era una de las noches más esperadas. Los Premios Billboard de la Música Latina volvieron a arrasar con las presentaciones de sus artistas y, cómo no, con la puesta en escena de sus protagonistas en la alfombra roja. Los invitados a la ceremonia lucieron sus mejores galas para brillar en una noche tan especial. En la lista de las mejores vestidas hubo una que destacó especialmente: Myrka Dellanos. La periodista presumió figura de diez con un modelo violeta que, curiosamente, no era la primera vez que desfilaba en una premiación. Ya en 2005 lo hizo durante los Latin Grammy. Y 17 años después, la cubana puede decir con orgullo que se ve hasta mejor que antes. Sus curvas y su cintura de avispa volvieron a acaparar todas las miradas. Premios Billboard de la Música Latina 2022 Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: (Photo by: John Parra/Telemundo via Getty Images) Myrka Dellanos Myrka Dellanos en los Premios Billboard de la Música Latina 2022 | Credit: (Photo by: John Parra/Telemundo via Getty Images) La copresentadora de La mesa caliente posó así de imponente y sensual para los fotógrafos demostrando que los años no pasan por ella. Se trata de un modelo elegido por su estilista, Denise del Pino. A diferencia de su puesta en escena en 2005, en esta ocasión optó por una cabellera más rubia. Eso sí, en ningún caso faltó la sonrisa. Premios Latin Grammy 2005 Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images) Myrka Dellanos Myrka Dellanos en los Latin Grammy en 2005 | Credit: (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images) El maquillaje por el que se inclinó la presentadora en ambas ocasiones fue diferente pero con un punto en común: la naturalidad. Mientras en 2005 usó un lip gloss brillante para los labios y recurrió a los infalibles smoky eyes, en 2022 empleó una tonalidad marrón claro más mate para la boca y unas sombras a juego con el color del vestido para sus ojos. Impecable en ambos momentos, como si el tiempo se hubiera detenido. El vestido elegido se trata de un diseño en lavanda, aterciopelado y con un adorno frontal drapeado que la hizo brillar aún más si cabe. Destacable la amplia cola del outfit que le daba ese toque de princesa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Myrka Dellanos repite vestido de hace 17 años en la alfombra de los Billboard ¡y luce como nunca!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.