El look del día – junio 15, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos Credit: IG/La mesa caliente Galilea Montijo, Salma Hayek y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Chiquibaby Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby La presentadora causó sensación en las redes con esta propuesta violeta de mangas largas que le quedó de maravilla. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: IG/Galilea Montijo Sigue deslumbrando como la presentadora de La casa de los famosos, ahora con un look plateado de recortes y botas altas de vinyl negro. 2 de 7 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek Credit: Splash News/The Grosby Group Captamos a la actriz con un conjunto negro de felquillos mientras promociona su episodio de Black Mirror en Nueva York. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: IG/Migbelis Castellanos En sus historias de Instagram, la presentadora compartió que este pantalón estilo cargo es de sus favoritos para la temporada. 4 de 7 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos Credit: IG/La mesa caliente Presumió sus curvas en La mesa caliente con esta propuesta ceñida de la marca Banana Rose en un tono rosa divino. 5 de 7 Ver Todo Karina Banda <p>Junto a su querido esposo, la presentadora dio lección de estilo con un conjunto azul celeste de pantalones anchos y blusa de mangas voluminosas.</p> Junto a su querido esposo, la presentadora dio lección de estilo con un conjunto azul celeste de pantalones anchos y blusa de mangas voluminosas. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madison Anderson Madison Anderson Credit: IG/Madison Anderson Guapísima lució la ganadora de La casa de los famosos 3 con un top estilo corsé y un jean de diseño moderno. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – junio 15, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.