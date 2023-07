El look del día - julio 17, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Maribel Guardia, Adamari López, Marlene Favela y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Maribel Guardia El look del día Credit: Alma Salomon/The Grosby Group La artista mexicana visitó los Estados Unidos por primera vez desde el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, para inaugurar un comercio, ataviada con este ceñido vestido rosa chicle, de manga tres cuartos y escote profundo que combinó con sandalias nude de plataforma, bolsito Balenciaga y aretes en forma de cruz. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Marlene Favela El look del día Credit: Instagram La actriz y empresaria presentó a su hijita Bella Seely ante la iglesia, y ella eligió un vestido satinado azul celeste, de cuerpo estilo corsé y falda evasé. Accesorios dorados le dieron un toque extra clamoroso a su atuendo. 2 de 8 Ver Todo Myrka Dellanos El look del día Credit: Instagram La presentadora está disfrutando de unas merecidas vacaciones en las islas Turcas y Caicos, desde donde posó con este coqueto vestido negro midi con escote cruzado y aberturas, originales pendientes verdes de Zara, un bolso de mano beige, y sandalias doradas de tacón y plataforma. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Adamari López El look del día Credit: Instagram La puertorriqueña ha comenzado sus vacaciones por Europa y no no puede gustar más su look de viaje. Con un cómodo conjunto estilo pijama con estampado de animales salvajes y árboles, la comunicadora emprendió el rumbo hacia el viejo continente. ¡Bon voyage! 4 de 8 Ver Todo Dayanara Torres El look del día Credit: Instagram También de viaje captamos a la puertorriqueña, rumbo a su natal Isla del Encanto enfundada en un enterizo estilo safari de color beige y con bolsillos que acompañó con cómodos tenis claros, bolso cruzado y grandes lentes de sol. 5 de 8 Ver Todo Chiquibaby El look del día Así de elegante vimos a la presentadora con un vestido midi verde, de falda con vuelo y cintura n a juego que completó con sandalias beige anudadas al tobillo y bolso de mano. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiky Bombom El look del día Desde Guatemala, la presentadora compartió estas imágenes con un pantalón de mezclilla de tiro alto con bolsillos y un top color chocolate. Completó su look con tenis blancos y grandes aretes. 7 de 8 Ver Todo Kate Middleton El look del día Credit: Karwai Tang/WireImage La princesa de Gales es una apasionada del tenis y estuvo presente en la final masculina del torneo de Wimbledon, donde además entregó el trofeo de ganador al español Carlos Alcaraz. Para la ocasión eligió un vestido midi verde prado con detalles drapeados en el cuello de Roland Mouret y zapatos de ante beige. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - julio 17, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.