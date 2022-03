El look del día – marzo 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del día Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Kim Kardashian, Clarissa Molina y Myrka Dellanos son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estas pintas y elige tu favorita! Empezar galería Clarissa Molina Clarissa Molina, Look del día Credit: Clarissa Molina/Instagram Maravilló en las redes con esta propuesta que combinó lo deportivo con lo femenino. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Jacky Bracamontes Jacky Bracamontes, look del día Credit: Jacky Bracamontes/Instagram Disfrutó de un día bajo el sol en Miami con una camisa oversized de estampado floral y shorts color caqui. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del día Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Para el primer episodio de La Mesa Caliente (Telemundo), la presentadora vistió un pantsuit verde y un collar de perlas elegido por la estilista del programa, Karla Birbragher. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian, look del día Credit: Best Image/The Grosby Group La socialité se despidió del Paris Fashion Week con un vestido ceñido y una boa anaranjada de Balenciaga. 4 de 9 Ver Todo Carolina Gaitán Carolina Gaitan, look del día Credit: Michael Kovac/Getty Images for The Hollywood Reporter La voz de Tia Pepa en Encanto asistió a la gala de los nominados al premio Oscar con esta prenda roja de transparencias y recortes. 5 de 9 Ver Todo Ariana DeBose Ariana DeBose, look del día Credit: Michael Kovac/Getty Images for The Hollywood Reporter En el mismo evento, vimos a la joven actriz llevando un vestido anaranjado de escote atrevido. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Penélope Cruz penelope cruz, Chanel, look del día Credit: VALERIE MACON/AFP via Getty Images Como fiel amante de Chanel, llevó este minivestido rosa de la marca en otra fiesta dedicada a los nominados. 7 de 9 Ver Todo Camila Mendes Camila Mendes, look del día Credit: Jacopo Raule/Getty Images Vimos a la actriz de raíces brasileñas en el desfile de Miu Miu en Paris llevando un crop top y minifalda de la casa de diseño. 8 de 9 Ver Todo Bella Hadid Bella Hadid Credit: Marc Piasecki/GC Images La modelo se robó miradas en Paris con un saco a rayas, bolso de Chanel y botas con estampado de leopardo. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

