El look del día - mayo 23, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Myrka Dellanos y Pamela Silva son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio, look del dia Como princesa lució la modelo con este increíble traje crema de tul con aplicaciones florales. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby Con este ceñido vestido lila llegó la presentadora a la gala anual del hospital St Jude. 2 de 9 Ver Todo Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora paró el tráfico con este vestido amarillo de un solo hombro, con estampado floral y vuelos, que la hacía lucir fabulosa. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Emely Rossum Emmy Rossum,look del dia Credit: Raymond Hall/GC Images Captamos a la actriz en las calles de Nueva York ataviada con este minivestido azul real, que combinó con sandalias blancas atadas al tobillo y un clutch tipo caja. 4 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram La presentadora de Despierta América (Univision), llegó a la misma gala, en Miami, con este vestido verde que le sentaba de maravilla a su figura y que combinó con zapatos dorados de plataforma y un minibolso del mismo tono. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock/The Grosby Group Para ir a disfrutar de un helado junto a su hija y sobrina, la socialité optó por este look de pantalón gris de talle alto y top tipo corsé. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante y actriz acaparó miradas con este traje azul con transparencias y cristales, de Mitzy. 7 de 9 Ver Todo Pamela Silva Pamela Silva, look del dia Credit: Instagram/Pamela Silva Como una muñeca lució la periodista con este vestido strapless con vuelos. 8 de 9 Ver Todo Francisca Zampogna Francisca, look del dia Credit: Instagram/Francisca La querida presentadora se encuentra en República Dominicana desde donde transmitió para Despierta América (Univision), ataviada con este sensual vestido midi estampado con cuello halter. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

