Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos No te pierdas los looks más recientes de las famosas con los que nos han conquistado. Blake Lively, Myrka Dellanos y Kim Kardashian son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Blake Lively Blake Lively, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz acaparó todas las miradas al llegar a un evento en Nueva York ataviada con este sexy vestido negro de Sergio Hudson. Chrissy Teigen Chrissy Teigen, look del dia Credit: 2022 Instar Images/The Grosby Group Captamos a la modelo en las calles de Los Ángeles con este look de jeans estampados, crop top y bolso amarillo de Bottega Veneta. Myrka Dellanos Myrka Dellanos, look del dia Credit: Instagram/Myrka Dellanos La presentadora mostró sus llamativas curvas con este look de jeans skinny de talle alto y blusa crema con transparencias y vuelos. Juana Acosta Juana Acosta, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Para asistir a una velada en Málaga, España, la talentosa actriz optó por este atuendo de minifalda verde, sandalias atadas al tobillo y abrigo cropped con mangas oversized. Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Samir Hussein/WireImage La duquesa dejó a todos fascinados all llegar a un encuentro en Hopkins, Belice, con este fresco y veraniego vestido azul estampado, que le quedaba de maravilla. Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images Su majestad combinó su clásica falda negra con una blusa crema con botones negros overisized y zapatos de punta. Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: J. Lee/Getty Images for ABA Con este sensual atuendo de leggings plateados y el top de un bikini, llegó la socialité al lanzamiento de su nueva línea de trajes de baño. Paula Echevarría Paula Echevarría, look del dia Credit: Instagram Hermosa lució la actriz español con este vestido estampado de manga larga con abertura frontal, que combinó con sandalias negras atadas al tobillo. Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2022 Dutch Press/The Grosby Group Para cumplir con un compromiso, su majestad optó por este atuendo de pantalón rojo, blusa del mismo color, zapatos de punta y abrigo fucsia.

